她租屋處突多一顆行動電源！眾見「恐怖偽裝」急喊：報警
在外租房最需要注重的就是環境安全，不過就有位女網友在整理租屋處櫃子時，意外發現多一顆沒看過的行動電源，還被白色謎樣盒子連著線路，不少網友看完其外觀後，立刻揭穿「恐怖偽裝」並著急呼籲她趕快報警。
編輯中心/綜合報導
2021-10-24 18:05:51
原PO在臉書《爆料公社》上發文提到，自己在租屋處櫃子找到一個銀色的行動電源，還連結著另一台白色小盒子，還找到一片記憶卡，「這行動電源跟白盒子是在櫃子找到的，位置剛好在床鋪的正對面，想請問一下這是針孔攝影機嗎？」
畫面曝光後立刻有內行呼籲快報警並解釋，「這是偽裝成行動電源的針孔攝影機，第2張圖，黑色那根就是鏡頭總成。大多數都有錄音，也有wifi功能，即時傳送影像資料，還可以附近App手機監看」、「針孔攝影機下面是WiFi模組跟電池，所以對方應該是住附近的人，因為WiFi傳不遠，了不起只能隔一兩間房間」、「戴手套將那顆白色的用袋子裝起來，不要再摸了，給員警查指紋。再找看看浴室還是其他地方有沒有，不清楚就請員警帶儀器幫妳找」、「是密錄器沒錯，看一下記憶卡，安裝時一定會錄到安裝的那個人自己哦」。（編輯：潘毅）