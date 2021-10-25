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針頭恐懼症和基因有關，有家族遺傳傾向，雙胞胎研究也有高比率的關聯。針頭恐懼症比我們想像的多很多，國外研究少的占人口10%，多的有到30%。大家可能想，見鬼了，打針現場沒那麼多人暈倒吧。然而真相是，大部份針頭恐懼症的患者，根本拒絕接受疫苗注射，不會出現在打針現場。疫苗猶豫（Vaccine Hesitancy）的人口中，針頭恐懼症是一大因素，比相信疫苗陰謀論的人多的多。國高中生打疫苗，有同儕的壓力，針頭恐懼症的同學也只好抱著必死的決心，踏上刑場。
越年輕的針頭恐懼症患者，越無路可逃，想想真有點殘忍。台灣嬰幼兒預防接種比率高達99%，無法反抗的年紀，哭鬧一下也就過去了。但有些很壯的小學生，不得不打針時就是一哭二鬧三上吊，拳打腳踢，抓起來累壞醫生護士和家長。直到成年，男生徵兵體檢，一定要抽血檢查，戶政事務所的統計裏，竟然有13%的男生出現暈針現象。
暈針一點也不可恥，相反的，這是演化帶給古代人類的基因上的優勢。對生活在曠野中的人們而言，野獸的尖牙利爪是必定要害怕逃避的東西，沒有出現反射性恐懼的個體，基因很容易就被淘汰掉。但到了現代社會，情況剛好相反，病毒大流行時，因為針頭恐懼症拒絕疫苗接種的人，容易染病死去，基因反過來被淘汰掉了。
多給針頭恐懼症的人一些同理心吧。他也不想，是基因註定他會暈針。甚至，他越不想出糗，越焦慮越會發作啊。
戲劇化的暈針反應：迷走性神經昏厥
暈針，針頭恐懼症最強烈而戲劇化的一幕，是所謂的「迷走神經性昏厥」（Vasovagal Syncope，也很有意思。緊張焦慮時不是應該血壓上昇心跳加快嗎所謂Fight or Flight（戰鬥或逃跑）怎麼還會暈倒呢？
這是因為壓力時腎上腺素大量分泌，全身細胞快速反應，帶來心跳血壓上昇。但腦幹中的迷走神經核，一樣會受到腎上腺素的影響，短時間內也抓狂了，迷走神經一口氣反過來壓制血壓心跳，有些人反應過度降低得太快腦部供血發生短暫不足，會立刻失去意識。通常在不久後供血和意識就會恢復正常，醒來後大部份活蹦亂跳沒事的。疫苗另外有罕見的過敏性休克也會昏倒，但那完全是另一回事這裏不寫了。
迷走神經性昏厥（Vasovagal Syncop），同樣有演化上的解釋。許多小動物在被大型野獸攻擊，能逃就逃。但無路可逃時，會出現裝死的反應，不少大型野獸在獵物不再掙扎時就停止攻擊，轉而去補殺會動的獵物，這時候趕快醒來趁機逃走，所以迷走神經昏厥都不會太久。家中的貓狗生小貓小狗，貓狗媽媽叨著小貓狗走來走去時，你會發現小貓小狗特別安靜、特別乖不會亂動。這也有利於基因生存，因為群居動物被掠食者攻擊，能配合爸媽逃走不亂動的動物幼仔更容易活下來。這也可以解釋，針頭恐懼症年紀越小盛行率越高，年紀大了成年後盛行率就減少了。
嚴重的針頭恐懼症 由精神科介入治療
持續更久，更嚴重的病患，最後當然到精神科來。很多人逃避打針一輩子，到年紀大，長腫瘤一定要進開刀房時，或是牙掉光了一定要看牙科，就再也不能逃走了。這時會被轉介來精神科。好在這對精神科而言，並不難治療，因為我們主要幫忙病人，混過那個可怕的場景就夠了，簡單，來一個醫一個。但有些人真的需要擺脫這個困擾，比方嚴重糖尿病，需要三餐使用針劑胰島素的病患又合併有針頭恐懼症，就需要精神科比較積極而長時間的治療。
持續最久，最嚴重，沒有出路可逃的病患怎麼辦？真實故事，我有一個學長，非常優秀，每年都拿班上書卷獎。到醫學系六年級去醫院見習時，才發現自已有超強的針頭恐懼症，併發血液恐懼。每一次見針見血就昏倒，天天去醫院見習變成天天去醫院急診。那怎麼辦啊？都念六年書了，難道就因為這樣不當醫生嗎？太可惜了吧，有沒有哪個專科是少碰針少見血的呢？
真相，永遠只有一個。
後來他只好走精神科，變成精神科醫師了。
（文章來源：BillyPan 潘建志醫師）
資料來源：健康醫療網 接種疫苗最怕的暈針 竟是來自基因演化的「優勢」
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