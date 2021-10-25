Tag人物／怪咖機師王丰　救援流浪狗年燒百萬不後悔

如果你有百萬年薪？你會把錢用在哪呢？王丰是一位退役的機師，年薪超過三百萬，曾經有航空公司想用月薪 45 萬台幣聘請他，王丰卻因為一隻傷重的流浪狗拒絕，「錢要有它的價值，當你看到一隻狗因為你的努力，牠的生命徹底扭轉之後，這欣慰是無可比擬。」王丰自嘲不想被塑造成英雄人物，但他拯救流浪狗的事蹟卻成為一篇篇讓人敬佩的故事。

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年少的無心之過害死幼犬 希望在有生之年回饋社會

在莉丰慧館裡，虎妞含情脈脈的看著王丰，這是王丰才能享有的禮遇，虎妞的身形均勻、毛髮被顧的相當整潔，不說還以為是哪位名門大戶收編的犬隻，令人意想不到的是，虎妞曾經也是命在旦夕的流浪犬，若非王丰出手相救，恐怕早已飢腸轆轆凍死街頭。

▲ 王丰會救援流浪犬，其實有一個令人鼻酸的故事。（圖／記者林天佑拍攝）

王丰會救援流浪犬，其實有一個令人鼻酸的故事，在他學生時期曾經在上學途中遇到一隻幼犬，在他看來似乎只有三、四個月大，王丰看著幼犬可憐，拿出父親為自己準備的早餐麵包，分一半給幼犬，王丰眼看自己的公車進站，快步要上車，不料幼犬想要追隨王丰的步伐穿越馬路，竟然被車子輾過，公車上看著奄奄一息倒臥血泊中的幼犬，王丰十分悔恨，他經常在夜深人靜時黯然落淚，因為他的無知害死了一個生命，王丰當時就下定決心當他有能力時，一定要回饋社會。

曾為流浪狗停下整座飛機 救狗英雄成為佳話

王丰自小對英文非常喜愛，小學六年級時就已經自行買國中的英文參考書自學，流利的外語能力加上沒有近視的先決條件，讓他在順利考上民航機師，在當時他年薪超過三百萬， 2002 年王丰在執勤時，因為有流浪狗誤闖飛機跑道，王丰不僅停下飛機讓流浪狗先行通過，更廣播塔台希望放這些流浪狗一條生路，因為根據交通部民用航空法第 34 條規定「對已侵入之牲畜、飛禽顯有危害飛航安全者，航空站、飛行場或助航設備之經營人、管理人予以捕殺或驅離之。」這段佳話在當時被許多媒體爭相報導。

▲ 2002 年王丰在執勤時，因為有流浪狗誤闖飛機跑道，立即停下飛機讓流浪狗先行通過，更廣播塔台希望放這些流浪狗一條生路。（圖／記者林天佑拍攝）

從小王丰就是愛狗人士，他曾經為了流浪狗還揚言要燒房子，直到今天他還是無法對路邊的流浪狗見死不救，甚至他住處的社區管理員，只要看到傷犬也會直接打電話給王丰，除了自己帶回家，王丰甚至拜託開工廠的好友，出借他的工廠讓流浪狗晚上至少有個地方，可以好好的睡一覺。

與友人齊心成立莉丰慧館 救援受傷流浪犬不遺餘力

▲ 王丰認為救援的最終目的，就是要讓流浪犬可以「得到幸福」。（圖／記者林天佑拍攝）

默默行善多年的王丰，不僅在街邊餵養流浪狗， 2013 年王丰與志同道合的友人大城莉莉、徐雯慧三位聯手，成立「莉丰慧館」，在這裡狗狗可以健康、快樂的安養終生，每一隻在館內的狗狗神情不再悲傷、了無生氣，「這是一個不歸路，永遠打不贏的仗」，王丰認為救援的最終目的，就是要讓流浪犬可以「得到幸福」，而得到幸福的方式就是送養與安置，但王丰對想要認養狗狗的人說：「當你決定要養一隻狗回家，我的床就是牠的床。我的碗就是牠的碗。」只有當狗狗真真切切地成為家裡的一份子，棄養就不再是社會問題。

▲ 王丰對想要認養狗狗的人說，只有當狗狗真真切切地成為家裡的一份子，棄養就不再是社會問題。（圖／記者林天佑拍攝）

王丰小檔案

年齡： 60 歲

經歷：退役機師

救狗事蹟：

2002 年駕機起飛時，因流浪狗闖入跑道，要求塔台讓狗兒先通過，登上新聞版面。

2013