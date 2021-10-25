我是廣告 請繼續往下閱讀
TVOC指的是常溫下以氣體形式存在的有機物，根據環保署定義， TVOC共包括12種：苯、四氯化碳、氯仿（三氯甲烷）、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、二氯甲烷、乙苯、苯乙烯、四氯乙烯、三氯乙烯、甲苯及二甲苯（對、間、鄰）等。而在室外，TVOC主要來自燃料燃燒和交通運輸產生的工業廢氣等；室內則來自烹調、吸菸、裝潢、清潔劑等。超標時，會造成急性反應，如頭痛、嘔吐，長期暴露在過量濃度下，可能會造成神經性傷害，甚至有致癌風險。
奇異筆超標247倍 白膠別讓孩子塗滿手
輔仁大學醫學院副院長林瑜雯表示，研究團隊在新北地區三所幼兒園進行空氣品質狀況監測，結果顯示，上午10時及12時發現教室中TVOC濃度明顯上升，與勞作課程及老師進行教室打掃有關，接著進一步針對勞作課常用文具進行濃度監測。
其中，以油性的奇異筆的TVOC濃度最高，開蓋20分鐘濃度高達138.37 ppm，等於超標247倍！而同屬油性文具的白板筆、麥克筆開蓋後不但有明顯刺鼻味道，開蓋30分鐘內的濃度，最高也分別達到67.25ppm、55.35ppm，遠高於室內空氣品質（IAQ）法規的標準。
而勞作課不可缺的黏性文具，如膠水、口紅膠、雙面膠皆有較低的濃度，但白膠放置15分鐘濃度則達35.66 ppm，超標近64倍，有些孩子更喜歡將白膠塗滿整手來玩，林瑜雯教授也呼籲要阻止孩子此種行為，不但TVOC揮發後會被孩子吸入，更有可能誤食！
備乾式文具、勞作放隔夜 控源開流四步驟護孩童健康
林瑜雯另建議，實驗結果顯示，建議少用油性的奇異筆、粉蠟筆，並選用水彩筆（水性）或色鉛筆；而比起白膠，可選擇使用雙面膠、口紅膠，使用後仍要注意雙手清潔、不誤食。另，實測畫作、剪貼作品在完成後的30分鐘內溢散之TVOC也超標，建議將完成後的作品放於通風處，隔天再帶回家。
林澤聖表示，除了TVOC，細菌與真菌也是觸發兒童過敏與氣喘的重要因素。因此也在幼兒園進行不同種「空氣清淨機器」的效能實驗。結果顯示，一般空氣清淨機可有效降低PM2.5，而具有除濕功能的空氣清淨機則可降低真菌40%至50 %，但都無法顯著降低TVOC濃度。
而最有效降低TVOC的是具有「活性碳濾網」的冷氣機，可有效低TVOC濃度約85%，而活性碳濾網的空氣清淨機，也能降低TVOC約32%濃度。而臭氧機使用30分鐘雖可有效降低TVOC濃度，但其副產物二氧化氮與PM2.5濃度會上升，基於健康考量，臭氧機須於夜間無人的環境下使用，林澤聖建議可直接選用有活性碳濾網的冷氣機、空氣清淨機來幫助TVOC消散。
林瑜雯教授補充，學校、幼兒園可透過課程的前、中、後、放學時的四階段來「控源開流」，以控制氣體來源、降低空污濃度，並使空氣流動，讓TVOC快速揮散，來降低危害幼童健康之風險。
課前通風：上課前，開啟具活性碳濾網之冷氣機或開啟教室門窗，增加室內空氣流通。
課中關蓋：課中學童使用文具後，應立即關上筆蓋、盒蓋，避免吸入過量TVOC。
課後風乾：學童完成之勞作作品，應靜置隔夜，等待TVOC充分揮發後，再發還學童攜帶回家。
放學開機：放學後無人時，可開啟臭氧機，降低空氣中TVOC濃度，但使用後應開門窗來消散其副產物二氧化氮與PM2.5。
資料來源：健康醫療網 白膠、白板筆「毒氣」超標200倍 4步驟避免毒上身
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊