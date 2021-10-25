北捷女客驚收AirDrop露鳥照　警逮對座男客

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捷警獲報後立即著手偵辦，經調閱相關影像比對過濾，當天於捷運景安站上車的陳姓男子涉有重嫌，他案發時遭被害女子發現後便匆忙下車離開，警方循線將他查獲後，依涉違反性騷擾防治法移送市警局大安分局偵辦。
由於AirDrop是蘋果系統專屬的應用程式，捷警隊指出，其主要用途在兩支iPhone手機同時開啟藍芽與WIFI功能時，在半徑9公尺內可快速傳送大量資料或照片，呼籲搭乘捷運民眾可將智慧型手機、平板電腦內的AirDrop設定勾選「只限聯絡人」，即可拒接收藍芽陌生訊息，以減少被騷擾機會。
此外，若使用AirDrop或藍芽功能隨機傳送不雅照，並設定附近周遭者可接收，則已涉違反散布猥褻物品罪及性騷擾防治法，依法最高可處2年有期徒刑及新台幣10萬元罰鍰；若傳送未成年猥褻照，可能涉及兒童及少年性剝削防制條例，勿以身試法。（編輯：張銘坤）1101025
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110