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北捷女客驚收AirDrop露鳥照　警逮對座男客

▲台北捷運日前發生有名女乘客的手機突然接收到AirDrop檔案男子露鳥照，疑遭對座男乘客性騷擾，捷警獲報查獲陳男送辦。（圖/翻攝畫面）
▲台北捷運日前發生有名女乘客的手機突然接收到AirDrop檔案男子露鳥照，疑遭對座男乘客性騷擾，捷警獲報查獲陳男送辦。（圖/翻攝畫面）

中央社

2021-10-25 12:08:56

（中央社記者黃麗芸台北25日電）台北捷運日前發生有名女乘客的手機突然接收到AirDrop檔案男子露鳥照，疑遭對座男乘客性騷擾，捷警獲報查獲陳男送辦，今天也呼籲可勾選「只限聯絡人」即可拒收陌生傳訊。

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台北市警察局捷運警隊今天發布破案記者會，刑事組長宋俊良表示，日前獲報，有女子於7月6日搭乘北捷新蘆線列車時，其手機突然接收到1則AirDrop檔案，且打開後竟是不知名男子的下體照片，疑遭對座正在滑手機的男乘客性騷擾。

捷警獲報後立即著手偵辦，經調閱相關影像比對過濾，當天於捷運景安站上車的陳姓男子涉有重嫌，他案發時遭被害女子發現後便匆忙下車離開，警方循線將他查獲後，依涉違反性騷擾防治法移送市警局大安分局偵辦。

由於AirDrop是蘋果系統專屬的應用程式，捷警隊指出，其主要用途在兩支iPhone手機同時開啟藍芽與WIFI功能時，在半徑9公尺內可快速傳送大量資料或照片，呼籲搭乘捷運民眾可將智慧型手機、平板電腦內的AirDrop設定勾選「只限聯絡人」，即可拒接收藍芽陌生訊息，以減少被騷擾機會。

此外，若使用AirDrop或藍芽功能隨機傳送不雅照，並設定附近周遭者可接收，則已涉違反散布猥褻物品罪及性騷擾防治法，依法最高可處2年有期徒刑及新台幣10萬元罰鍰；若傳送未成年猥褻照，可能涉及兒童及少年性剝削防制條例，勿以身試法。（編輯：張銘坤）1101025

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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