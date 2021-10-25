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內湖國泰診所精神科主治醫師蔡季衡表示，疫情在大家一起努力下逐漸趨緩，解除警戒與否成為眾人討論的焦點。你我彷彿在問：生活如何過下去。我們能否回歸過往的日常？生活似乎與病毒切割不開了，怎麼辦？充滿變化和未知的後疫情生活，不妨留些時間坐下來好好談談最近的自己。
防疫新生活 這樣做撫平不安情緒
伴隨疫情期間紛沓而來的身心壓力，蔡季衡主治醫師建議，可以保持規律生活，飲食均衡，透過遠距視訊經常與家人朋友保持聯絡，並培養居家興趣如：烘焙、植栽、繪畫或居家運動等，緩解過度焦慮及緊張情緒，如焦慮不安情緒持續惡化已影響日常生活及睡眠或出現負面想法，應及早就醫，由專業醫師幫助平穩身心不安情緒。
精神分析取向心理治療如何進行？
因希望緩解不安焦慮感，通常心理治療為每週固定時間碰面。一開始可能1週1 次，考量治療深度，也可安排1週多次的見面。每次會談約40至50分鐘，在會談中可以談任何你想說的事情或治療當下腦中想的事情，即使是瑣碎不清或天馬行空的念頭都可以試著說說看和治療師討論。
傳統精神分析師不愛說話 透過聆聽了解你
蔡季衡主治醫師分享，傳統精神分析師總是給人沈默及有距離感的印象，事實上的確，治療師在分析中可能不會說太多的話，但這是希望有時間可以專心聆聽及思索你的話，更進一步暸解你，透過這樣的過程，你也可以更瞭解自己。
資料來源：健康醫療網 後疫情時代，如何調適身心狀態？ 精神科醫教你如何帶著焦慮前進
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