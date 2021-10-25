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飛輪海誰現在發展最好？全場秒喊「他」跪了：等級不一樣

▲有網友好奇，如今飛輪海4人誰發展最好？（圖／翻攝自汪東城、炎亞綸IG；辰亦儒、吳尊微博）
▲有網友好奇，如今飛輪海4人誰發展最好？（圖／翻攝自汪東城、炎亞綸IG；辰亦儒、吳尊微博）

編輯中心/綜合報導

2021-10-25 14:18:00｜2021-10-25 14:20:44

男團「飛輪海」於2005年成立，成員有炎亞綸、吳尊、辰亦儒、汪東城，4人出道期間不但出了多首爆紅單曲，甚至還曾主演經典偶像劇「終極系列」，是風靡全台的偶像男團，近日就有網友好奇問「飛輪海成員誰現在的發展最好？」雖然4人各自都有支持者，不過仍最多人點名「吳尊」：「吳尊本來就貴公子，平衡點就不一樣了！」 

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該名網友今（25）日在PTT貼文，他以「飛輪海成員誰現在的發展最好」為題，表示飛輪海是台灣男子團體，出道至今16年，四位成員形象特質都不同，很好奇如今誰的發展最好，「像當初只對你有感覺還蠻紅的～有卦嗎？」 

▲飛輪海目前4人各自發展很好。（圖 / 吳尊微博）
▲飛輪海出道至今16年，四位成員形象特質都不同。（圖／翻攝自吳尊微博）

貼文一出，網友們紛紛留言，「我們地質教授炎神」、「在台灣當然就炎亞綸」、「我只服地質學家」、「炎P吧，光一個下雨地震論震驚學術界，一開始還被撻伐，只能說先知是孤獨的」、「辰亦儒娶曾之喬欸」、「辰亦儒老婆超正」、「汪東城，在中國大陸發展很久了」。 

不過，大多數人都秒答成員「吳尊」，「那大概吳尊吧，畢竟是石油王子」、「吳尊之前有看到新聞回老家開健身房＋生女兒」、「吳尊：我已經是老闆了」、「吳尊出身貴族世家，在汶萊有石油開採權，目前本業是汶萊連鎖健身房館長」、「吳尊：你各位慢慢努力」、「吳尊本來就貴公子，平衡點就不一樣了」、「一定是吳尊啊」。（編輯：賴禹妡）

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