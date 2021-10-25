營建業景氣展望連3升　台經院：房價居高不下成常態

台灣經濟研究院今（25）日公布9月三大產業營業氣候測驗點，製造業呈現連續5個月下滑態勢，服務業則是連續2個月上揚，營建業也隨著疫情趨緩，賞屋人潮回溫、房建投資動能恢復，拉抬市場投資金額，9月氣候測驗點連續3個月走升。台經院表示，展望未來半年，房市多頭格局趨勢仍穩固，短期內房市量小增、價格居高不下，將是未來市場的常態。
記者彭夢竺／台北報導
2021-10-25 14:47:45
今年5月本土疫情爆發，不僅重創內需產業，營建業也受到波及。不過，台經院指出，隨著國內疫情限制逐漸鬆綁，賞屋人數明顯回溫，加上低利、資金潮環境延續，有利於購屋需求成長，9月六都建物買賣移轉件數較8月大幅成長，且在疫情趨緩下，房建投資動能恢復，建商先建後售的作法，也使得住宅新建開工規模增加。
再加上，各地大型廠辦陸續動土興建，都有助於拉抬整廠投資金額，營建業者紛紛看好未來半年景氣表現。至於營造業方面，由於年底前趕工潮趨集中，捷運建設結構組裝作業進展加快，各地大型廠辦也陸續動土興建，未來公共建設預算持續擴張，且過去受外力因素而影響進度的重大投資，也可望加速追趕進度；此外，前瞻三期將開始收尾，又有地方建設密集展開，預料將釋出較多工程標案。
而不動產業方面，9月五大不動產仲介業者交易量普遍較8月上揚1至13%，六都建物買賣移轉件數較8月上揚27.7%，主要是8月全國疫情警戒已降至二級，不管是供給或需求面，都出現擴張的局面。
根據台經院調查結果，2021年9月營業氣候測驗點為110.82點，較8月的107.04點上揚3.78點，是連續第3個月上揚。台經院表示，展望未來廠商看法多以正面看待，顯然房市多頭格局趨勢仍穩固，短期內房市量小增、價格居高不下，將是未來市場的常態。