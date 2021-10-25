特企／萬聖節吹起Cosplay風　鬼殺隊員大逛家樂福！

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秋高氣爽露營去！親子「野外露營X萬聖節風」正夯！
許多父母早就規劃帶小孩出遊，萬聖節主題露營正夯！野外活動加上濃濃過節氣氛，量販店萬聖節商品早已熱銷。家樂福也在10/20～11/2推出「萬聖南瓜季」，精選增添節日氣氛的虎紋南瓜、橙火南瓜、玩具南瓜，以及全家人能一起DIY的繪畫南瓜(包裝內還附上繪畫顏料)，量販店單筆消費滿1,000元再送可愛限量萬聖節貼紙！
規劃萬聖節主題露營，最不可少的就是新鮮食材！家樂福自有品牌相當多元，包括日常用品、生鮮蔬果、冷凍食品，與各式零食，只要一趟採購，就能備齊慾望清單，露營體驗一秒升級！
爸媽免煩惱！萬聖節搞怪變裝各式Cosplay都找得到
Trick or Treat!不給糖就搗蛋是重頭戲，家樂福也精心挑選出特色主題糖果，如HARIBO哈瑞寶萬聖派對分享包、Bebeto萬聖水桶熊軟糖、萬聖節主題包裝的浪味仙等，變裝部分:Q版恐龍裝扮、漫威復仇者聯盟、公主與仙女系列、巫師帽與魔杖等，甚至《鬼滅之刃》周邊商品，竟在家樂福也能找到！讓爸媽不需燒惱，在家樂福一站購足就能讓寶貝成為焦點人物！
小朋友Cosplay《鬼滅之刃》鬼殺隊員，大逛家樂福，網友敲碗《魷魚遊戲》蒙面裝！
近日有網友就在社群分享為孩子準備萬聖節主題的經驗，另也有網友分享，濃濃的萬聖節Cosplay氛圍，早已擋不住飄進家樂福店內，各式主題服裝都已經擺設出來，更有小朋友按耐不住直接穿上鬼殺隊-「時透無一郎」的造型大逛家樂福，讓網友看了大喊「今年真的超有萬聖節氣氛啦!」、「也太可愛了！我女兒看了吵著說:想要扮演禰豆子！」、更有網友敲碗「拜託家樂福開賣《魷魚遊戲》123木頭人娃娃裝或是蒙面人的面罩～今年萬聖節想爆紅，就靠這個了！」