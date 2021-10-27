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萬聖節搞怪甜點零食集合！萌鬼巧克力、南瓜怪甜甜圈出沒

▲不給糖，就搗蛋！2021萬聖節搞怪甜點集合。（圖／翻攝自亞尼克臉書、GODIVA提供）
▲不給糖，就搗蛋！2021萬聖節搞怪甜點集合。（圖／翻攝自亞尼克臉書、GODIVA提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2021-10-27 05:00:00

不給糖就搗蛋！萬聖節搞怪不設限，超萌巧克力小鬼、南瓜怪甜甜圈、迷你小蟲軟糖等人氣甜點出沒，還有勁爆創意新口味要攻佔你味蕾，快來聞香2021年萬聖節搞怪甜點大集合。

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▲GODIVA萬聖節巧克力，小鬼形禮盒6顆裝，南瓜形禮盒18顆裝。（圖／GODIVA）
▲GODIVA萬聖節巧克力，小鬼形禮盒6顆裝，南瓜形禮盒18顆裝。（圖／GODIVA）
深受甜點迷喜愛的比利時巧克力GODIVA，推出萬聖節限定包裝「2021萬聖節限定巧克力禮盒系列」，由最萌小鬼與南瓜夥伴變身討喜可愛鬼，裝有獨特松露口味巧克力，分別有6顆690元與18顆1,090元兩款造型，讓大家吃甜甜過節。

▲Krispy Kreme萬聖節限定甜甜圈。（圖／翻攝自Krispy Kreme官網）
▲Krispy Kreme萬聖節限定甜甜圈。（圖／翻攝自Krispy Kreme官網）
愛吃甜甜圈的朋友們，Krispy Kreme萬聖節限定可不能錯過，打造「傑克南瓜」、「吸血鬼 德古拉」、「邪惡蜘蛛 賴瑞」、「驚嚇木乃伊 圖坦」4款甜甜圈萌鬼出擊，「萬聖召喚禮盒」 4入220元、6入270元（原價304元）、12入490元（原價556元）。

另推出下午茶限定的Krispy Kreme「吸血鬼召喚套餐」，購買萬聖節甜甜圈或萬聖召喚禮盒，加購任一飲品折15元。

▲COLD STONE「酷黑女巫」經典冰淇淋新品。（圖／翻攝自COLD STONE官網）
▲COLD STONE「酷黑女巫」經典冰淇淋新品。（圖／翻攝自COLD STONE官網）
雖然天氣轉涼，但愛吃冰的朋友還是擋不住冰品的誘惑！COLD STONE則推出「酷黑女巫」經典冰淇淋新品，限量極黑脆餅及極黑甜筒呈現驚艷視覺的黑色Kuso風味，特別將極致濃純的基底牛奶冰淇淋，拌入以黃金比例調配成風靡日韓的黑色視覺造型，搭配超人氣OREO、小麻糬以及血腥色的草莓點綴，顛覆想像。

▲亞尼克怪奇甜點，嘿皮抹茶怪生乳捲、蛋白霜萬乘疊疊樂。（圖／翻攝自亞尼克官網）
▲亞尼克怪奇甜點，嘿皮抹茶怪生乳捲、蛋白霜萬乘疊疊樂。（圖／翻攝自亞尼克官網）
老字號的亞尼克打造9款怪奇甜點，包括嚴選滿壽多園靜岡抹茶粉與北海道奶霜打造的嘿皮抹茶怪生乳捲，清脆即融的「萬聖疊疊樂、南瓜怪」法式蛋白餅，還有魔幻指尖手指餅乾、手工糖霜餅乾等超萌萬聖節限定甜點，讓你吃在嘴裡、搞怪在心裡。

▲肯德基萬聖節「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」。（圖／翻攝自肯德基KFC臉書）
▲肯德基萬聖節「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」。（圖／翻攝自肯德基KFC臉書）
速食業者當然也不會錯過萬聖節商機，肯德基在萬聖節前夕推出神秘強檔「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」，聽說就快要提前賣光光！楓糖風味的厚實鬆餅，夾起香烤培根、咔拉雞排的鹹甜雙搭滋味，限時限量快閃開賣！

▲稿怪小蟲軟糖，好玩又好吃。（圖／翻攝自美國軟糖界教主艾爾巴Albanese臉書）
▲搞怪小蟲軟糖，好玩又好吃。（圖／翻攝自美國軟糖界教主艾爾巴Albanese臉書）
美國軟糖品牌Albanese，一款擁有12種口味的迷你小蟲軟糖，以逗趣繽紛的漸層色彩，搭配豐富口味，萬聖節絕對不能錯過的，當然是挑戰味蕾極限的酸爆口味！適合小小惡作劇也不怕被討厭，好玩又好吃！

▲顛覆想像的浪味仙，竟然有黑色、紫色、橘色三種風味。（圖／宜蘭食品提供）
▲浪味仙新滋味，竟然有黑色、紫色、橘色三種視覺和全新風味。（圖／宜蘭食品提供）
別以為老牌零食就不能搞怪，浪味仙延續去年「黑化」餅體的搞怪創意，清新的紫色輕鹽風味、重味的黑色喜馬拉雅山黑鹽味，加上新推出獨特「南瓜橘」濃味奶焗洋蔥味，全系列三種口味，輕鬆打造萬聖節儀式感！

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