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攬才專法上路　4大誘因吸引外人來台

▲國發會公布攬才專法即日起正式施行，並提供4大誘因，吸引外國人才來台。（圖／國發會，NOWnews資料照片）
▲國發會公布攬才專法即日起正式施行，並提供4大誘因，吸引外國人才來台。（圖／國發會，NOWnews資料照片）

記者張志康/綜合報導

2021-10-25 17:23:02

國家發展委員會今（25）日公告《外國專業人才延攬及僱用法》正式施行。國發會指出，攬才專法4大修正重點涵蓋租稅優惠適用年限延長至5年、爭取優秀外國大學畢業生來台工作等，為攬才增添誘因。

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國發會指出，為擴大吸引5+2及六大核心戰略產業之國際高階人才，國發會自去(109)年起協同相關部會積極研擬外國人才專法修正案(全案修正，共27條)，提供更具吸引力之工作及居留規定，並優化租稅及社會保障等相關權益。

國發會表示，攬才專法有4大吸引外國專業人才來台優勢，包括增加外國特定專業人才認定之彈性，增訂由國發會會商相關中央目的事業主管機關認定的機制，以網羅全球的新型態產業及跨領域優秀人才。

其次是爭取優秀外國大學畢業生來台工作，國發會指出，將放寬教育部公告世界頂尖大學的畢業生在台灣從事專門性或技術性工作，無須具備2年工作經驗。

第三則是鬆綁外籍人士申請永居之規定。國發會表示，透過攬才專法，外國特定專業人才申請永久居留之在台連續居留期間由5年縮短為3年，且取得我國博士學位者，得再折抵1年。另外國專業人才申請永久居留，在台連續居留期間維持5年，不過，取得我國碩、博士學位者，則得分別折抵1、2年。

最後則是優化租稅優惠及社會保障措施，將外國特定專業人才租稅優惠適用年限由3年延長為5年；免除屬雇主或自營業主身分之外國特定專業及外國高級專業人才，其本人及依親親屬之健保納保6個月等待期。

配合本次修法施行，國發會已協同相關部會訂定或修正相關法規、行政規則及配套措施，讓期盼已久之外國專業人才及其依親親屬能儘早適用本法各項修正，也讓外國人才專法能發揮更大的外溢效果，留用更多全球關鍵人才，為我國人才庫注入活水，帶來產業的質變、轉型及升級。

攬才專法自今日起正式施行，各項修正措施均可開始受理申請。

國發會提醒，關於「縮短外國特定專業人才申請永久居留」規定，歡迎洽詢內政部移民署各地區服務站或就業金卡辦公室；至其他子法及配套措施，則可以在國發會「外國專業人才延攬及僱用法資訊專頁」及就業金卡官方網站查詢。

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