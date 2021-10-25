大台南首座貨櫃集散站啟用　安平港發展注入強心劑

大台南區首座貨櫃集散站今 (25) 日正式啟用，市長黃偉哲與台灣港務股份有限公司總經理陳劭良、誠益自貿通運股份有限公司董事長蔡邦成、交通部航政司副司長韓振華等人一同剪綵，見證安平港貨櫃（物）運輸的新里程碑。

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黃偉哲致詞表示，安平港的條件非常好，且潮差小，不會造成貨櫃裝卸時的困擾，加上台南是台灣的第一個城市，安平港自古以來就肩負開啟台灣國際大門的一個重要地標，希望藉由港務公司、誠益公司、中央以及市府團隊共同的努力之下，能夠讓安平港的業務更上一層樓，隨台南的經濟一飛衝天。

台南安平商港發展定位「北觀光、南自貿」雙核心主軸，台南市府與台灣港務公司已成立平台共同合作開發、招商，黃偉哲感謝誠益公司斥資 3 億投資興建貨櫃集散站，除樹立安平港貨櫃（物）運輸新里程碑之外，未來可望為大台南地區，甚至雲嘉地區提供週邊產業貨櫃物流、集散服務，更有助於奠定未來開闢近洋固定航線之基礎。之後將緊密合作，朝水岸自貿港口雙目標穩健邁進，一同帶動城市的經濟發展。

台灣港務公司總經理陳劭良表示，港務公司將與台南市政府密切合作，並積極推動自由貿易港區招商業務。安平港貨櫃場佔地面積為 2.5 公頃，場區內不僅具有現代化 1,500 坪自貿物流倉庫，另有 2 棟符合消防法令之高規格危險品倉庫，櫃場內設有 200 餘座冷凍貨櫃儲位及超過百座的一般貨櫃儲放區，期能整合海運船務、裝卸、倉儲、運輸等貨櫃物流服務串聯，使安平港整體商港服務再升級。

▲安平港貨櫃場區物流倉庫面積佔地1,500坪（記者／林怡孜摄，2021,10,25）

經發局長陳凱凌指出，南市府全力配合港務公司將安平港北觀光區域打造成親水遊憩港口，繼亞果遊艇集團投資開發國際遊艇城後，水岸複合觀光遊憩區也在今年成功引進南仁湖企業投資破百億，打造全台規模最大濱海綜合度假城，帶動南市親水遊憩產業發展。在南自貿部分台南首座貨櫃集散站落成啟用後，可供散雜貨及貨櫃進出口、轉運作業、冷鏈物流、自由貿易港區業務等多元化服務，亦可使地方產業、內陸物流業者與港區倉儲作業進行雙向垂直整合，有效節省高雄與台南間之運輸成本，期未來能分擔高雄港之海運負載，並使台南業者在近洋海運貨物運輸有更多元的選擇。今日市議員沈震東、呂維胤、李啟維、盧崑福、林美燕也到場共襄盛舉。