日職／「神之子」田中將大燃燒8局吞第9敗 奧運後沒贏過
日本職棒（NPB）樂天金鷲今（25）日對決爭奪洋聯冠軍的歐力士猛牛，由「神之子」田中將大對決山本由伸上演王牌對戰王牌戲碼，田中將大用109球投滿8局，失掉2分僅有1分責失，但隊友火力無法突破歐力士王牌山本由伸，田中將大苦吞本季第9敗，以10連不勝、4連敗結束2021球季。
記者黃泓哲/綜合報導
2021-10-25 19:51:28
此戰前4局雙方打線都遭到兩位王牌壓制僅出現1支安打，5局上田中率先遇到亂流，1出局後保送T岡田，雖然解決安達了一抓下第2個出局數，但是仍遭紅林弘太郎敲出安打失掉1分，接著7局上先被Rangel Ravelo敲出安打上壘，2出局安達了一敲出游擊滾地球，游擊手山﨑 剛發生失誤，紅林弘太郎再度跳出做英雄，敲出安打將比分拉開到2：0。
田中將大用109球投滿8局，只被敲出4支安打，投出8次三振1次保送，失掉2分有1分責失。由於樂天接下來僅剩1場比賽，此戰極有可能是田中將大本季最終戰，完全燃燒毫不保留。
可惜田中將大退場後，9局Alan Busenitz無法鎖住比分差多掉2分，終場樂天以0：4落敗，田中將大苦吞本季第9敗，以10連不勝、4連敗結束2021球季。