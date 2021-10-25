李亦捷不易受孕「以為會被甩」　4年男友吐超暖金句

李亦捷、莫允雯今（25）日出席《2049》媒體茶敘，2人日前一起上Podcast節目《我有個朋友會算命》，李亦捷在節目上被算出可能無法生小孩，「那天我回去耿耿於懷，我跟男友講：『老師說我可能比較難受孕，我有點難過。』」她當時做好被分手的心理準備，結果男友反應超暖，「他說這樣省錢，可以去更多地方玩。」
記者羅凌筠/台北報導
2021-10-25 21:20:43
李亦捷和男友交往近4年，問她想結婚嗎？她說自己命中旺夫，誰娶她誰賺到，雖然北影影后到手，李亦捷還想再拚工作：「等我事業更穩定一點，多賺一點錢扶持他。」以往李亦捷偏愛大叔，熟男的滄桑感會讓她淪陷，像追韓劇《以吾之名》，她就迷戀朴喜洵無法自拔，這次拍《2049》，則是欣賞76歲的勾峰，李亦捷笑說：「年紀大的男生比較吸引我，可是大家放心，我絕對不會當別人小三，因為我有很棒的男朋友。」
因為在家中排行老二，李亦捷自認有討好型人格，「我不太買東西給自己，我寧願買給別人，別人開心我才開心，而且我超會送禮物，看對方戴妳送的帽子、用妳送的背包，可以開心很久。」如果是遇到比較喜歡付出的男友，李亦捷也可以配合對方，5年前有一任男友把她當公主寵愛，李亦捷上男友車，副駕駛座會有禮物，打開錢包會發現男友偷偷塞錢，逛街累了男友直接背她走路，活像在拍偶像劇，李亦捷笑說：「我那時候完全有公主病。」她從不主動告白，但是很重感覺，不喜歡的人永遠追不到她。
莫允雯個性和李亦捷完全相反，莫允雯像貓，喜歡有個人獨立空間，感情觀也截然不同，莫允雯直言：「愛是要自己給自己的，為什麼要等別人來給妳呢？」她認為每個人應該要勇於表達內心裡的真實想法，「一直配合對方，不做自己，永遠都不會真的快樂。」因為患有多囊性卵巢，莫允雯積極調養身體，明年準備凍卵，「以前我覺得凍卵是不是嫁不出去才要做，後來覺得凍卵像買保險，妳不知道三五年後會遇到什麼事情，所以要把最健康的卵子凍起來。」