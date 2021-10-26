F4接班男團主唱成對岸「最帥牙醫」　自爆剃光頭逃避過去

昔日F4師弟、男團「可米小子」出道即巔峰，在偶像當道的時代風靡一時，帥氣隊長兼主唱許君豪卻在2002年發生一場意外，不慎從高處跌落，摔斷牙齒、嘴唇受傷，決定退出團體，如今轉行改當牙醫，在中國四川當起診所院長。許君豪近日接受大陸綜藝節目《再次見到你》採訪，坦言曾想逃避這段過去，甚至剃光頭髮，要讓外界認不出來！





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▲許君豪表示對過去團員，仍有許多話想說抱歉。（圖／翻攝《再次見到你》微博）

許君豪當年受傷後，接受醫師父親的建議，決定重新考試當醫師，2004年被四川大學華西口腔醫學院錄取，之後又赴德國攻讀碩士，2015年順利取得大陸執業醫師資格，才選擇在成都創業，開設診所口碑不錯，外表依舊帥氣有型的他，被當地封為「最帥牙醫」。





許君豪說，以前只知道衝，不知道靜下來，受傷之後很不願意提到過往，畢竟離開舞臺很久，既然決定轉行，就不想再跟別人談過去，索性剃光了頭，最好大家都看不出來，現在仔細想想，每個人過去都是一種選擇，可以坦然面對。





▲許君豪近日出席時尚活動，曝光度大增。（圖／翻攝許君豪微博）

可米小子解散後，成員申東靖、安鈞璨陸續因病離世，許君豪透露，退團後跟申東靖還有聯繫，也參加了對方告別式，他自認以前不懂事，過於自以為是，「如果有機會遇到他們，有很多話想跟他們說SORRY」，開玩笑說或許找機會跟團員一起巡迴演出，組成「可米老子」也很有趣。



