江俊翰花東療傷崩潰了　路邊低頭落淚自問「憑什麼」

江俊翰上月被前男友指控吸毒、多人運動，怒發聲明出櫃：「身為同志我沒有錯。」並曬體檢證明自清，昨（25）日他遠逃東部散心，心中有所感概：「在花東的海岸線，站在車道圍欄邊的我，含著淚，低著頭不斷的問著自己，你憑什麼讓這麼多的陌生人為你加油，你到底憑什麼？」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-10-26 12:35:22
江俊翰心情沉澱1個月，寫下結束一段感情後的體悟：「如果連你自己都無法放過你自己，那麼這些幫你加油的好友或陌生人，又為何要浪費時間，留言寫下一字一句令你看了感動流淚的話，以為你會好好的振作起來，所以，拜託你給我勇敢的抬頭挺胸、腰桿打直、振作起來。」江俊翰表示自己需要的不是誰來加油，而是為自己努力。
江俊翰希望大家別再為他加油，「因為早該是我讓大家看到，那個願意無所畏懼、勇敢繼續向前，那個真正的我的時候了。」演藝圈好友余秉諺、德馨、林佑星、李亮瑾、白家綺、黃瑄紛紛為他打氣。
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