逛家樂福驚見「神秘罐頭」嗨炸！品牌一看狂讚：真內行的

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文一出，網友紛紛回應「沒注意過這款，下次買看看，謝謝推薦」、「身為家樂福自有品牌鐵粉竟然沒吃過！下次買來吃看看」、「家樂福自有品牌也出罐頭？太狂了吧」、「內行懂買啦！家樂福自有品牌東西CP值真的有夠高」、「沒看過這款！應該是最新推出的吧，我最愛鯖魚了嗚嗚」、「下次要買來吃吃看，沒想到現在家樂福自有品牌也有罐頭」。
仔細一看貼出的照片，和市售多數圓形罐狀罐頭模樣大不同，這款罐頭是採取長條形水藍色包裝，看起來格外吸睛，而之所以網友為之熱議，這個罐頭是家樂福的自有品牌推出的，先前繼廣受好評的水餃、義大利麵，甚至到衛生紙、洗衣精等等，因為價格便宜且份量多，讓不少人直呼划算！
先前就有網友討論「家樂福的自有品牌是不是蠻強的？」就有不少有網友透露「超級強＝＝東西便宜又份量大」、「我都買家樂福品牌鹽酸洗廁所，便宜又好用」、「家樂福應該是賣場中自有品牌產物最多的.....真的很強」、「賣場自由品牌就家樂福領頭羊啊」，另外也有內行婆媽指出「週三聯名卡錢包恢復自有商品八折，很好買」、「週三自有品牌日，便宜再更便宜，我都那時去買」、「週三自有品牌日啦！內行都知道週三去買更省，東西又好用好吃」。
而網友特別提到的「週三自有品牌優惠活動」，是家樂福自己獨有的，每週三只要到賣場購買家樂福自有品牌商品滿599元，或者到超市滿399元，刷玉山家樂福聯名卡的話，就能直接享有88折；而如果是用家樂福APP，綁定錢包使用玉山聯名卡，更是直接下殺8折，由於本來家樂福自有品牌的商品就主打經濟實惠，週三再購買等於省到第二筆，也難怪網友大讚家樂福自有品牌的商品CP值相當高。