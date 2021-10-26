獨／台灣AV版《魷魚遊戲》外流抓兇手　米砂親曝女優酬勞

仿效韓劇《魷魚遊戲》劇情打造的成人性愛影片、號稱台灣AV版的《鮑魚遊戲》，月底才要在成人影片平台播映，卻面臨提前外流的窘境，砸下百萬重金製作的YouTuber米砂無奈表示，許多粉絲私訊告知，劇裡零星片段已在網路上流竄，疑似工作人員偷拍散布，讓她感到很無言，已經和公司開會，「我們很努力在抓兇手」！





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▲米砂砸百萬拍攝AV版《魷魚遊戲》，堪稱AV界最高拍攝規格。（圖／翻攝米砂IG）

米砂說，全片最困難之處，就是神還原劇裡場景，因為台灣風氣保守，要找到合適拍AV的場地並不容易，光是目前兩個遊戲，包含拍攝、場地布置前後3天的場租就要90萬元，遍布地上的沙土噴掉15萬元，讓她驚呼「我們小時候都在玩黃金嗎？」事後將道具、擺設暫借給酒吧使用，分享給大家體驗。





另外演員部分，5位女優犧牲演出的酬勞，每人高達6位數，加上眾多男優們參與，價碼也逼近100萬，預算整個爆炸，還好女演員專業性佳，對於眾人混戰不喊苦，倒是男優們戴著面具，穿著全身包緊緊的紅衣人制服，熱到苦不堪言，寧願露臉「脫罩」上陣，「我很佩服他們，在那種情況下有生理反應，已經很厲害了」。





為了確認拍攝保密性，事先做好把關，除了男女優們，其它演員都是米砂的高中、大學同學，沒想到工作人員會外流影片，讓米砂非常生氣，心疼演員被欺負。她在IG曝光演員合照也因涉及情色兩度被刪掉PO文，第3次才發布成功，米砂說，網友會在底下留言，但不敢私訊辱罵，「我對網友的話看得很淡，他們攻擊我沒關係，攻擊演員我會生氣，因為他們都是來幫忙的」。





▲米砂（前排右）認為女優們都是來幫忙，如果網友人身攻擊會讓她很生氣。（圖／翻攝米砂IG）

面對版權問題，米砂透露，事先詢問過律師，只要不使用製作公司LOGO，其它劇情內相關標誌尚未註冊，大街上滿滿都是《魷魚遊戲》圖案戲服，不擔心侵權問題。目前拍好的兩部影片，預計月底在成人影片平台推出，若有5,000人訂閱加入平台，擁有後續資金援助，會再繼續啟動後續拍攝計畫。



