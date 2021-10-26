蝦皮購物「11.11最強購物節」天后張惠妹邀你購物不停歇

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蝦皮購物「11.11最強購物節」不只送免運讓消費者無門檻輕鬆Shopping，取貨也要超簡單！今年推出「蝦皮店到店」服務，消費者可至台北、新北、桃園三個地區的蝦皮店到店門市取貨，不只提供消費者更多的寄取貨店點，透過整合寄、取件服務，也為用戶提供更優質的服務體驗。另外，蝦皮購物雙11再加碼推出「蝦皮店到店，下一站你決定」投票活動，10/26至11/11至指定頁面投票許願蝦皮店到店下一個開站城市，就有機會獲得蝦皮購物365張全站0元免運券，讓你一整年都能輕鬆放肆買！此外11/11當日下單選擇蝦皮店到店取件，再送限量中杯莊園級美式咖啡，蝦皮購物「11.11最強購物節」祭出滿滿誠意，邀請全民年末血拼大膽買！
為了呈現出蝦皮購物「11.11最強購物節」強旺氣勢，蝦皮購物驚喜宣佈由華語歌壇天后張惠妹出任活動大使，並改編橫跨華語樂壇20年的經典神曲《三天三夜》作為活動主題曲；首度釋出的廣告畫面中，許久沒出現在螢光幕前的張惠妹現身華麗佈景，以女王般的氣勢為蝦皮購物「11.11最強購物節」揭開序幕！而廣告中天后張惠妹化身專業推坑戶，推坑民眾想買什麼就買什麼，並跟大家勁歌熱舞一起狂歡。
對於廣告中精彩的畫面呈現，張惠妹也分享拍攝心情：「拍攝過程很開心，導演一直鼓勵我放輕鬆，後來我也增加許多現場隨興發揮，希望大家看完廣告都能感受到愉快的心情，跟我一起蝦皮ALL DAY ，SHOPPING沒有極限！」
蝦皮購物「11.11最強購物節」暖身開跑即祭出超強回饋，不但狂送11張全站$0免運券，即日起至11/10預領免運券還可以抽大獎，天天都有機會抽iPhone 13，越早領券中獎機會越多，11/11當日還加碼送1,111蝦幣回饋券！
此外，即日起(10/26)至10/31，蝦皮購物首波優惠祭出天天精選單品下殺11元起，原價3,379元的女神精選護膚單品霓淨思積雪草B5修護保濕三步驟蝦皮獨家禮盒瘋搶價1,323元、現省破2,000元；保養空空賞常客品木宣言青春無敵健康光潤機能水下殺45折、只要649元；還有44折的底妝王者媚比琳 FIT ME反孔特霧無瑕嫩粉餅2件組流血價500元有找，讓女神們輕鬆盡情購！男神的神級單品蝦皮購物也都準備好了，破盤價1,480元的Plain-me 吸濕排汗打褶長褲讓你穿的舒適有型；宅玩神機MSI 微星戰龍電競主機，優惠價現折8,000元，應戰年底購物旺季，蝦皮購物「11.11最強購物節」祭出超狂優惠，不論男神或女神都能盡情放肆購！
張惠妹蝦皮購物「11.11最強購物節」TVC廣告影片：https://youtu.be/5OCa2vE2sg8