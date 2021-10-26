蝦皮購物「11.11最強購物節」天后張惠妹邀你購物不停歇

▲蝦皮購物「11.11最強購物節」MSI 微星戰龍電競主機，10月30日優惠價21,990元。（圖／業者提供）

蝦皮購物「11.11最強購物節」不只送免運讓消費者無門檻輕鬆Shopping，取貨也要超簡單！今年推出「蝦皮店到店」服務，消費者可至台北、新北、桃園三個地區的蝦皮店到店門市取貨，不只提供消費者更多的寄取貨店點，透過整合寄、取件服務，也為用戶提供更優質的服務體驗。