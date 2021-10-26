奶爸林宥嘉耍酷逛滑雪屋想穿拖鞋 吳卓源想為愛犬買包揹
受封「最會賺」奶爸林宥嘉，與老婆丁文琪擁有二寶，今（26）日合體「鄉民老婆」吳卓源，出席PRADA Chalet期間限定店，兩人穿上高性能材質打造的冬季獨家服裝，一見如故在後台秘密合唱，林宥嘉分享逛完高山滑雪屋，一眼看上、最想穿的竟然是拖鞋，笑說：「天氣變冷了，很容易被毛毛設計給吸引。」
記者蕭涵云/台北報導
2021-10-26 18:24:00
林宥嘉與吳卓源合體示範全新PRADA服飾系列，一身酷黑的林宥嘉穿著雙面再生尼龍羔羊毛外套、再生尼龍長褲及Cloudbust Thunder運動鞋，展現奢華休閒感。
一身羊毛連身套裝的吳卓源套上經典標誌圓領毛衣，外搭加襯尼龍羽絨背心與Monolith皮革尼龍多功能短靴，配上三角標誌系列飾品與尼龍肩背包，保暖不顯厚重。
呼應品牌致力於永續時尚，開展Re-Nylon系列設計，吳卓源受訪時表示，認為可以為了環境、為了人類好好活下去，多做一些努力是好的。林宥嘉則分享平時自己一定會落實寶特瓶分類回收，兩人有志一同表示「愛護地球的觀念是很重要的」。
第一次一起密切工作的兩人，現場透露林宥嘉在後台大聲高唱吳卓源的歌，曾翻唱過《兜圈》的吳卓源大感意外，但展現音樂實力隨即現場合音，讓人期待這段私密合唱能否有機會偷偷曝光。
PRADA Chalet期間限定店展售冬季獨家服裝和配飾系列，奢華高性能材質打造的全新服飾，如喀什米爾羊絨帽飾、圍巾，Re-Nylon和Re-Nylon Piuma絎縫夾克、背心洋裝，以及羔羊毛手提包。特別的是，現場難得一見高山雪地雙板滑雪板、單板滑雪板、滑雪頭盔和雪地護目鏡等專業運動用具可選購。其中，滑雪板、滑雪橇目前售罄已緊急追訂中，獨家展售只到11/14為止。
在BELLAVITA寶麗廣塲中庭打造的這座高山滑雪屋，將阿爾卑斯山上的原始木屋裁掉後，運來台灣設置，古老實木上的年輪及木紋淬煉年歲時光，空間內的門窗等所有元素，結構靈活均可完全拆卸，與室內擺設傢俱，將隨展覽運往下一個國家重複使用，貫徹實現永續理念。