▲ 全新 2022 年式 BMW 5 系列 273 萬起！科技配備再升級

BMW 5 系列同樣針對 520i、530i 全面導入 48V 高效複合動力，可於全油門急加速時啟動 eBoost 提供額外 11hp 馬力輔助並降低渦輪遲滯，當車輛行駛速度低於 15km/h 或車輛動態行車模式處於 EcoPro 與 Comfort 時且車速介於 25km/h 至 160km/h 區間，鬆開油門便會關閉引擎轉為慣性滑行，若輕踩油門或煞車時，引擎會以幾無察覺狀態重新啟動，可有效降低油耗且大幅提升加速性與舒適乘坐體驗。此外，BMW TwinPower Turbo 直列 4 汽缸汽油引擎與 BMW EfficientDynamics 高效動力科技，具備雙渦流單渦輪增壓技術、高精度噴射、VALVETRONIC 全可變氣門正時和 Double-VANOS 可變凸輪軸正時等尖端技術，可兼顧油耗及性能表現，為 520i 創造出 184 匹最大馬力、290 牛頓米的最大扭力，搭配 Steptronic 八速手自排變速箱；530i 則具備 252 匹最大馬力、350 牛頓米最大扭力，搭配 Steptronic 運動化八速手自排變速箱，0-100km/h 加速僅需 6.4 秒就可完成。
經典 BMW 後輪驅動設定結合 50：50 完美車身配重與 BMW EfficientLightweight 輕量化高剛性車體結構，讓 5 系列保有純粹駕駛樂趣，530i M Sport 更標配的電子懸吊系統與藍色 M 煞車套件。
M550i xDrive 搭載 BMW TwinPower Turbo 4.4 升 V8 汽油引擎雙渦流雙渦輪增壓引擎，具備 530 匹最大馬力與 750 牛頓米最大扭力，結合 M 部門專屬調校的 Steptronic 運動化八速手自排變速箱與 Launch Control 功能，0-100km/h 加速僅需 3.8 秒。此外，M550i xDrive 配備的 xDrive 智慧型可變四輪傳動系統與 M 運動化差速器，xDrive 智慧型可變四輪傳動系統可視不同行駛狀態將 100% 的引擎動能依路況分配至前後軸；M 運動化差速器則可使後輪輸出的扭力以最佳方式進行左右分配。
頭燈配備再升級
5 系列 Sport 與 M Sport 車型經由空力套件與燻黑造型 LED 尾燈的點綴，Luxury 車型以專屬鍍鉻材質點綴車身各處細節。5 系列具備主動式進氣調節功能的雙腎型水箱護罩，結合全新雙 L 型頭燈設計，2022 年式車型全車系標配智慧 LED 頭燈（含 Glare-free 光型變化功能），M550i xDrive 更結合智慧雷射頭燈（含 Glare-free 光型變化功能）、黑色高光澤窗框、M 擾流尾翼、M 空力套件、M Performance 專屬鈰灰色外觀套件與 20 吋 M 雙輻式輪圈，至於座艙內更有 M 迎賓門檻、M 雙前座跑車座椅、M 真皮方向盤與紅藍紫三原色 M 縫線安全帶。
車室內全面標配全數位虛擬座艙（含雙 12.3 吋全數位虛擬儀錶與中控觸控螢幕），搭配操作直覺的 BMW iDrive 7.0 系統、車況抬頭顯示器、BMW ConnectedDrive 智慧互聯駕駛、BMW 智能衛星導航系統、具備更口語化及人性化互動邏輯的智慧語音助理2.0與無線智慧型手機整合系統（含 Apple CarPlay 與 Android Auto），全新智慧 Comfort Access 免鑰匙系統只要車主身上帶著鑰匙，靠近或離開車輛距離達 2.5 公尺時，就會自動將車輛上鎖或解鎖。
車室空間大量運用黑色高光澤與鍍鉻材質點綴，配備環艙氣氛燈組與豪華型四區恆溫空調與 B 柱冷氣出風口，520i Sport 及 520i M Sport 更升級 Sensatec 透氣皮質包覆的雙前座跑車座椅，並加入椅背透氣孔與縫織菱格紋，而 520i M Sport 車型以上全面採用電動玻璃天窗及 harmon / kardon 高傳真音響系統（含 16 具揚聲器），結合 2,975mm 軸距造就舒適的後座寬敞乘用空間；至於 530i M Sport 與 530i Luxury 則全面升級與旗艦車款同享尊榮規格的全新車門自動緊閉系統，結合可進行20向電動調整的Dakota 真皮雙前座舒適型電動座椅、Sensatec 皮質儀錶檯包覆。
2022 年式 BMW 5 系列建議售價
車型
建議售價
升級配備
BMW 520i Sport
273
|智慧 LED 頭燈（含 Glare-free 光型變化功能）、遠光燈輔助系統、Sensatec 菱格紋透氣皮質雙前座跑車座椅、豪華型四區恆溫空調
BMW 520i M Sport
288
|電動玻璃天窗、豪華型四區恆溫空調、harmon / kardon 高傳真音響系統（含 16 具揚聲器）
BMW 530i Luxury
325
|車門自動緊閉系統
BMW 530i M Sport
343
|車門自動緊閉系統
BMW M550i xDrive
470
|車門自動緊閉系統