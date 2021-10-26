日職／王柏融錯過再見　栗山主場最終戰再見保送勝

日本職棒（NPB）日本火腿和埼玉西武獅本季最終戰，2位台灣好手王柏融、吳念庭同場先發，吳念庭3打數沒有安打，王柏融則是把握難得的先發機會，3打數敲出2支安打，但在9局下平手得點圈有隊友的再見機會遭到更換代打，最終滿壘局面松本剛選到再見保送，火腿本季主場最終戰、監督栗山英樹帶領火腿的主場軍最終戰以1：0奪勝。





我是廣告 請繼續往下閱讀