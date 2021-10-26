日職／王柏融錯過再見　栗山主場最終戰再見保送勝

日本職棒（NPB）日本火腿和埼玉西武獅本季最終戰，2位台灣好手王柏融、吳念庭同場先發，吳念庭3打數沒有安打，王柏融則是把握難得的先發機會，3打數敲出2支安打，但在9局下平手得點圈有隊友的再見機會遭到更換代打，最終滿壘局面松本剛選到再見保送，火腿本季主場最終戰、監督栗山英樹帶領火腿的主場軍最終戰以1：0奪勝。
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反觀王柏融暌違6場比賽再度先發，首打席敲出中間方向安打；第二打席再敲右邊方向安打，可惜7局下第三打席遭到三振，9局下一、二壘有跑者時被換代打退場，以3打數2安打結束本季在主場的最後一戰。
此戰雙方先發投手表現優異，西武先發與座海人6局4K沒有失分，接手的森脇亮介、公文克彦也都維持無失分，讓火腿前8局毫無串聯攻勢；火腿先發投手上澤直之則是投7.2局7K，同樣沒有失分的表現，宮西尚生、杉浦 稔大接手完成第8、9局投球，送給西武9顆鴨蛋。
此戰關鍵在9局下，近藤健介保送、髙濱祐仁野手選擇攻佔一、二壘，本來應該輪到王柏融，但可惜遭到更換代打，替補上場的石川亮三壘犧牲打，讓跑者攻占二、三壘，渡邉諒故意四壞擠成滿壘，最終松本剛選到再見保送，火腿以1：0擊敗西武，火腿本季主場最終戰、監督栗山英樹以勝利劃下完美句號。