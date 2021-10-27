【新北】被雲霧繚繞！需要攀登才能到的私房景點

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五寮尖是新北市三峽區一座低海拔郊山，號稱北部三大岩場之一，因此是許多攀岩好手在初學階段會前往的岩場。五寮尖更是擁有許多不同的山名，有人稱「九龍山」、「鳳髻尖」或「湊和山」，一路攀登而上， 通過一連串險峻的稜岩地形，有低窪處、夾縫、寬敞以及各種型態的岩石，其中的地勢多變、山峰聳立且林相豐富，非常適合有運動基礎的登山客前往挑戰，一窺五寮尖的美。五寮尖基本資訊