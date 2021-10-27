無與倫比的進化 ─ 全新第五代Land Rover Range Rover正式亮相！

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全新Range Rover採用最新MLA-Flex平台開發而來，外觀上延續現行車款基本輪廓，在細節上更予以簡化，讓整輛車看起來顯得更為俐落內斂，並且造就僅Cd 0.30的低風阻係數。
全新Range Rover導入全新電子主動式氣壓懸吊與五連桿後懸吊系統，可與衛星導航圖資、ACC主動式定速巡航與電子輔助系統相連結，可針對不同路況與車況進行最適切的懸吊系統狀態，同時還配置電子主動防傾桿，做動反應比過去液壓式電子防傾桿更為迅速，而全新Range Rover也首度導入四輪轉向系統，電子控制的後輪轉幅最大可達7.3度，有效提升車輛靈活性，也讓迴轉半徑可以壓低在11公尺以內。
動力系統部分，將提供兩款PHEV插電式混合動力P440e 和 P510e，兩款MHEV輕油電混合汽油動力P360 和 P400 Ingenium，以及D250、D300 和 D350三款柴油引擎，以及一款頂規的P530雙渦輪增壓V8引擎，較過去的V8引擎效率提高了17%；其中，最主要的兩款PHEV動力系統，以一具直6引擎為基礎搭配與變速箱整合之電動馬達組成，鋰電池容量達38kWh，電動馬達輸出功率為105kW，可提供純電行駛里程達100km，並讓P510e車型可在5.6秒的時間從靜止加速到100km/h。
進入車內，基本導入當前Land Rover的數位化座艙設計，配有13.7吋數位儀錶板，以及家族最大的13吋觸控式多功能系統螢幕，後座也可選配11.4吋多功能娛樂螢幕，以及在中央扶手內設有一組8吋的觸控式操作螢幕，座艙配置如前言所說的，除了傳統五人座、高階四人座以外，首度加入了七人座，以對應更高的運載需求。
同時，特別新創了 SV Serenity 和 SV Intrepid 座艙配置，採用前後對比的雙色搭配，並使用了包括：亮面電鍍金屬、陶瓷、複雜的馬賽克鑲嵌飾板和柔軟的近苯胺皮革，以及可循環利用的非皮革Ultrafabrics等材質，另外，在長軸車型上還有SV Signature Suite座艙選項，更會配置具有按摩功能的24向電動調整之雙獨立座椅。
Land Rover Range Rover發表後，除依舊提供長、短軸各等級車型外，也依循往例在問世初期推出First Edition版本，而高階性能版Range Rover SV則會在2022年開始提供，另外，純電版Range Rover則會在2024年問世。