COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

新竹北埔｜除了新鮮蔬果+產地限定農特產　在這裡還買得到頂級東方美人茶

新竹北埔｜除了新鮮蔬果+產地限定農特產　在這裡還買得到頂級東方美人茶
新竹北埔｜除了新鮮蔬果+產地限定農特產　在這裡還買得到頂級東方美人茶

行遍天下旅遊網

2021-10-27 07:30:41

北埔鄉農會總幹事  莊烘岡

我是廣告 請繼續往下閱讀
我們的東方美人茶送禮有面子，小農蔬菜新鮮吃得到，還能感受親切的客家人情味。

新竹北埔，一座能遠眺中央山脈的恬靜小鎮，經過歷史的輪轉與季節更迭，荒地成為良田，莽林闢建茶園，這片土地上的客家子民，世世代代與良田茶園相依共存，回首過往，北埔鄉農會一路陪伴農民和鄉民，共譜小鎮浪漫時光。

在沒有網路購物、大型超市不普遍的年代，農會除了提供農民金融服務、保險業務，旗下所屬的供銷部，也滿足了鄉民補給民生用品的需求，以此為前提，民國81年北埔鄉農會成立農民購物中心及農特展售中心，地點鄰近北埔鄉人口集聚的熱鬧老街，提供農民購物服務，也展售農民辛苦的成果。

▲寬敞挑高的購物中心，將北埔名物東方美人茶，以透明的櫥櫃陳列。
▲寬敞挑高的購物中心，將北埔名物東方美人茶，以透明的櫥櫃陳列。
▲農會特別請人繪製北埔鄉及周邊景點地圖，風格清新，成為另類旅遊指南。
▲農會特別請人繪製北埔鄉及周邊景點地圖，風格清新，成為另類旅遊指南。
北埔鄉農會總幹事莊烘岡說：「隨著時代改變，農會也必須與時俱進，我們從鄰近的新埔鎮新農民市場得到啟發，給了購物中心和農特展售中心轉型的靈感。」民國103年，農會供銷部成立全國第二家「農民直銷站」，提供小農銷售自產農產品平台，此後，莊烘岡重新定調兩家賣場功能，原本的農民購物中心主打日常用品、北埔茶葉、特選稻米、全國農會優質伴手禮，而農民直銷站則用心銷售在地農產、小農手工製作的農特產品，包括收購產銷班產出的柿餅、擂茶、膨風茶、桔醬、香菇等北埔特產，加惠農民，繁榮地方。

▲貼有農夫照片的農友履歷寫真牆、當日新鮮送達的蔬果，一踏入農民直銷站就能聞到濃濃的農家味。
▲貼有農夫照片的農友履歷寫真牆、當日新鮮送達的蔬果，一踏入農民直銷站就能聞到濃濃的農家味。
▲偶爾遇到小農鋪貨，聊上兩句便能感受他們對自家蔬菜的用心與信心，旅客買得也安心。
▲偶爾遇到小農鋪貨，聊上兩句便能感受他們對自家蔬菜的用心與信心，旅客買得也安心。
兩間相連的購物中心，從外觀設計到內部空間，也展現許多巧思，除了以裁縫車、腳踏車營造氣氛，色彩明亮的蔬果照片、茶葉精品展示區、時尚風格的櫃檯和蔬菜種子專櫃，讓購物變得很享受。

▲讓蔬菜種子有個小專櫃，尋物一目了然。
▲讓蔬菜種子有個小專櫃，尋物一目了然。
地產限定伴手

北埔擂茶隨身包　北埔擂茶是農會近年改良的創意茶飲，一推出就受到鄉親遊客的喜愛，除了傳統擂茶中的綠茶、花生、芝麻和南瓜子成分，北埔農會又添加了其他堅果食材，營養滿分，美味也加分。

新竹,北埔,伴手,擂茶,農會超市,東方美人茶,農特產

北埔鄉冷泉米和精選五行雜糧飯　冷泉米以台南11號、桃園3號稻米品種栽種而成，米香濃郁鬆軟可口，農會推廣部人員陳柳燕特別研發的五行雜糧飯冷凍包，結合北埔冷泉米、新竹黑豆與紅薏仁、屏東紅豆和台東小米等穀類烹調而成，解凍加熱即食，營養、方便、美味。

新竹,北埔,伴手,擂茶,農會超市,東方美人茶,農特產

東方美人茶　無農藥栽種的東方美人茶，品質優良，小綠葉蟬帶出蜜韻和果香，入喉回韻、芬香宜人，沖泡多次依然甜潤甘醇，農會精選的東方美人茶，又分為上等的頂級比賽茶、超值的膨風茶袋茶等等，品項售價多元。

新竹,北埔,伴手,擂茶,農會超市,東方美人茶,農特產

農特產品加工好物　除了新鮮蔬菜，北埔鄉農會也在農民直銷站展售客家農產加工製品，客家媽媽不僅廚藝了得，為了增長食物保存期間研製的福菜、老菜脯、桔醬、筍乾、黃金泡菜、蘿蔔糕等農產加工品，也是家裡飯桌上美味的秘密。

新竹,北埔,伴手,擂茶,農會超市,東方美人茶,農特產

景點資訊

北埔鄉農民購物中心與直銷站

地址：新竹縣北埔鄉中正路56號03-580-3448 （供銷部購物中心)

電話：03-580-3488 （農民直銷站）

網址：www.bps.org.tw

時間：08:00-18:30（全年無休）



這篇文章 新竹北埔｜除了新鮮蔬果+產地限定農特產　在這裡還買得到頂級東方美人茶 最早出現於 行遍天下旅遊網
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀