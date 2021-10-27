北埔鄉農會總幹事 莊烘岡新竹北埔，一座能遠眺中央山脈的恬靜小鎮，經過歷史的輪轉與季節更迭，荒地成為良田，莽林闢建茶園，這片土地上的客家子民，世世代代與良田茶園相依共存，回首過往，北埔鄉農會一路陪伴農民和鄉民，共譜小鎮浪漫時光。
我們的東方美人茶送禮有面子，小農蔬菜新鮮吃得到，還能感受親切的客家人情味。我是廣告 請繼續往下閱讀
在沒有網路購物、大型超市不普遍的年代，農會除了提供農民金融服務、保險業務，旗下所屬的供銷部，也滿足了鄉民補給民生用品的需求，以此為前提，民國81年北埔鄉農會成立農民購物中心及農特展售中心，地點鄰近北埔鄉人口集聚的熱鬧老街，提供農民購物服務，也展售農民辛苦的成果。
北埔鄉農會總幹事莊烘岡說：「隨著時代改變，農會也必須與時俱進，我們從鄰近的新埔鎮新農民市場得到啟發，給了購物中心和農特展售中心轉型的靈感。」民國103年，農會供銷部成立全國第二家「農民直銷站」，提供小農銷售自產農產品平台，此後，莊烘岡重新定調兩家賣場功能，原本的農民購物中心主打日常用品、北埔茶葉、特選稻米、全國農會優質伴手禮，而農民直銷站則用心銷售在地農產、小農手工製作的農特產品，包括收購產銷班產出的柿餅、擂茶、膨風茶、桔醬、香菇等北埔特產，加惠農民，繁榮地方。
兩間相連的購物中心，從外觀設計到內部空間，也展現許多巧思，除了以裁縫車、腳踏車營造氣氛，色彩明亮的蔬果照片、茶葉精品展示區、時尚風格的櫃檯和蔬菜種子專櫃，讓購物變得很享受。
地產限定伴手
北埔擂茶隨身包 北埔擂茶是農會近年改良的創意茶飲，一推出就受到鄉親遊客的喜愛，除了傳統擂茶中的綠茶、花生、芝麻和南瓜子成分，北埔農會又添加了其他堅果食材，營養滿分，美味也加分。
北埔鄉冷泉米和精選五行雜糧飯 冷泉米以台南11號、桃園3號稻米品種栽種而成，米香濃郁鬆軟可口，農會推廣部人員陳柳燕特別研發的五行雜糧飯冷凍包，結合北埔冷泉米、新竹黑豆與紅薏仁、屏東紅豆和台東小米等穀類烹調而成，解凍加熱即食，營養、方便、美味。
東方美人茶 無農藥栽種的東方美人茶，品質優良，小綠葉蟬帶出蜜韻和果香，入喉回韻、芬香宜人，沖泡多次依然甜潤甘醇，農會精選的東方美人茶，又分為上等的頂級比賽茶、超值的膨風茶袋茶等等，品項售價多元。
農特產品加工好物 除了新鮮蔬菜，北埔鄉農會也在農民直銷站展售客家農產加工製品，客家媽媽不僅廚藝了得，為了增長食物保存期間研製的福菜、老菜脯、桔醬、筍乾、黃金泡菜、蘿蔔糕等農產加工品，也是家裡飯桌上美味的秘密。
景點資訊
北埔鄉農民購物中心與直銷站
地址：新竹縣北埔鄉中正路56號03-580-3448 （供銷部購物中心)
電話：03-580-3488 （農民直銷站）
網址：www.bps.org.tw
時間：08:00-18:30（全年無休）
這篇文章 新竹北埔｜除了新鮮蔬果+產地限定農特產 在這裡還買得到頂級東方美人茶 最早出現於 行遍天下旅遊網