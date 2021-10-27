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艾爾段剛暗示再出兵敘北　國會批准展延授權

▲土耳其總統艾爾段政府日前接連暗示可能再度跨境出兵敘利亞北部，清除邊境地區的「恐怖分子」。（圖／美聯社／達志影像）
▲土耳其總統艾爾段政府日前接連暗示可能再度跨境出兵敘利亞北部，清除邊境地區的「恐怖分子」。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-10-27 19:07:21

（中央社記者何宏儒安卡拉27日專電）土耳其國會昨天批准，將對敘利亞和伊拉克展開跨境軍事行動的授權展延兩年。總統艾爾段政府日前接連暗示可能再度跨境出兵敘利亞北部，清除邊境地區的「恐怖分子」。

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國會最早於2013年通過有關動議，起先是為了支持打擊伊斯蘭國（IS）的國際戰役，後來逐年更新授權。這是此一動議首度一口氣展延兩年，授權總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）更長時間對庫德族戰士用兵。

半島電視台（Al Jazeera）報導，隨著2023年6月下一場大選越來越近，主要在野黨共和人民黨（CHP）開始對此一動議抱持反對立場。

CHP黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）在CHP國會黨團大會中對艾爾段喊話說：「你不告訴我們到底是怎麼回事，只說效期兩年，然後要我們在表決時予以支持。但是，為什麼？」

2003年CHP雖曾在伊拉克的軍事部署投下反對票，但是之後對於艾爾段各項國際用兵案都予以支持。相關動議授權軍方可就安卡拉當局認定的「恐怖組織」展開跨境軍事行動。

艾爾段本月稍早曾表示，土耳其正準備對敘利亞增強軍事行動。安卡拉當局及其代理人2016年以來數度透過軍事行動掌控敘北，相關行動主要鎖定當地庫德族戰士。

艾爾段11日晚間針對警察在敘北殉職一事表示，「我們已經沒有耐性了 」、「土耳其決心消滅來自敘利亞北部的威脅，要不與活躍於當地的部隊一起行動，要不採取我們自己的方式」。

艾爾段強調，警察遇襲事件是「最後一根稻草」。外界認為，他暗示安卡拉將再度跨境用兵。

土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）13日指出：「土耳其會盡一切努力消滅敘利亞北部的恐怖分子。」他指的是庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）。

安卡拉當局認為YPG是庫德工人黨（PKK）在敘利亞的分支。PKK尋求建立獨立的庫德族國家，逾30年來在土耳其部分地區進行浴血叛亂，被土耳其、美國和歐洲聯盟認定為恐怖組織。

土耳其已3度跨境出兵敘北掃蕩YPG，分別是2016年8月的「幼發拉底河之盾行動」（Operation Euphrates Shield）、2018年1月的「橄欖枝行動」（Operation Olive Branch）、2019年10月的「和平之泉行動」（Operation Peace Spring）。（編輯：韋樞）1101027

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