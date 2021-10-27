美式性能車代表Corvette Z06正式亮相，高性能引擎讓超跑對手也聞風喪膽!

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預告多次的新一代Corvette Z06終於在昨日亮相，最受車迷關注的莫過於那具擷取自賽車C8.R技術的5.5升V8引擎，透過縮減曲軸面積讓運轉慣性變小同時採短行程的設定讓最高轉速紅線可拉升至8,600轉以上，引擎本體則是鋁合金材質打造，不僅重量輕且體積也比前代大幅縮減許多，再配合鍛造活塞及鈦合金連桿材質才能承受如此嚴苛的運作環境，同時藉由雙凸輪軸及乾式油底殼等技術加持下讓輸出一口氣提升至670匹馬力，扭力峰值則來到623 Nm，可在2.6秒從靜止加速至100 km/h。
外觀上Corvette Z06與標準車型相比在前保桿部分採用更寬大的進氣口造型，不僅強化了車頭的凶狠程度更重要的是能加速冷卻中冷排及煞車帶來更為極致的性能表現，此外增加的前導流板、後尾翼以及車身周圍的碳纖維空力套件可在時速300 km/h下提供165公斤的下壓力表現，另外為了應付更強大的動力輸出，前、後輪尺寸也分別放大至275/30ZR20及345/25ZR21，並採用Michelin的Pilot Sport 4S ZP輪胎作為標配設定，若要更競技化的感受則可透過選配換上特調的Sport Cup 2 R ZP輪胎與碳纖維輪圈來降低簧下重量，同時亦加寬了葉子板的外擴程度讓整體看來更具侵略效果。
內裝部分則賦予多處的碳纖維材質強化其戰鬥感的熱血氛圍，同時原廠還提供7種不同的內裝配色、3款座椅造型、6款安全帶配色、2款碳纖維材質及1款鋁合金套件來妝點買家的車艙配置。新一代Corvette Z06同樣會在肯塔基州的Bowling Green工廠生產，目前價格尚未公布，不過以Stingray的60,900美金售價推算，Z06價格應會落在85,000至95,000美金之間，由於受到晶片短缺影響，新車的生產日程可能會遞延至2022年的第二季。