為了碳排規範與電動車，Skoda選擇放棄Fabia Combi
Skoda新世代Fabia已在5月發表，而在車系頗具重要地位的Fabia Combi，在此之前也表示會在2023年推出，但日前外媒報導Skoda表示為了應付碳排與研發電動車，所以只能讓已在孕育中的Fabia Combi胎死腹中。
Carture 車勢文化
2021-10-27 10:25:20
搭載MQB平台的新世代Skoda Fabia已在今年5月登場，而許多消費者關心，暫Fabia車系銷售35%的Fabia Combi，先前則表示要到2023年才會推出，在那之前現行Fabia Combi會持續銷售到2022年，所以要買新Fabia Combi的人只能再等等了，但近日外媒報導指出將永遠等不到Fabia Combi。
據外媒報導Skoda表示為因應歐盟碳排規範，及2030年碳排降低至55%和2035年禁止燃油車等多種因素，所以必須得專心致力於電動車開發工作，為了能達到計畫目標，Skoda表示只能毅然決然將以在孕育中的Fabia Combi進行墮胎手術。而此舉對Skoda來說是一件令人傷心難過的事，畢竟Fabia Combi在Fabia車系擁有35%銷售比，對消者來說更是件難以接受的事實，如此該消息屬實，那看來只能盼望會有Fabia Combi電動相關車型了。