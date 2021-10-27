特企／馳綠22製夢所「環保咖啡遊戲」邀你勇敢做夢

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馳綠團隊為了實踐「低碳生活、永續環保、22歲的善良與初心」耗費近5年的發想、嘗試與研發精神，如何將咖啡渣變成自製品牌鞋的原料；歷經不斷嘗試與失敗的研發過程，終於成功製成「咖啡渣系列鞋XpreSoleR Series」。以便利商店中杯咖啡為基準，約15杯能製成「XpreSoleR全天候防水雨靴、5杯能做「XpreSoleR咖啡防水小白鞋」、2杯則是「XpreSoleR冰滴咖啡抗菌拖鞋」。
目前相關產品陸續取得多項國際專利、在各國設計獎iF設計獎、紅點中等得名，鞋面、鞋墊到大底都是咖啡渣所製，每雙鞋依製程不同，原料中咖啡渣占比約40%至60%左右，隨著循環經濟觀念逐漸普及，目前已鋪貨歐、美、亞洲等40多個國家，來自台灣的世界冠軍！
「環保咖啡遊戲 Xpresole Game」, 穿上咖啡鞋一起來挑戰吧！
帶咖啡渣至台灣松菸Lab-22展區回收，即可獲得全台最優恵價格再享「秘密折扣碼8折」，另獨家贈送「咖啡除臭襪1雙」(每日限量30雙, 價值$400/雙）
至台北松菸Lab-22展區，挑戰「咖啡豆趣味遊戲」，輕鬆嬴關主，獲勝即享「秘密折扣碼8折」！現場有超人氣：咖啡鞋、咖啡靴、咖啡拖鞋 ，等你/妳來大顯身手！
遊戲時間：2021/10/26(二)- 11/1(一) 10:00-17:00
遊戲地點：2030超越圈圈循環酵母區(松山文創區-北向製菸廠) Lab22展區