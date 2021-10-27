COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

特企／馳綠22製夢所「環保咖啡遊戲」邀你勇敢做夢

▲馳綠22製夢所邀全民一同穿上咖啡鞋，共同參與環保遊戲，讓環保不再僅是口號，更是落實你我生活的日常！
▲馳綠22製夢所邀全民一同穿上咖啡鞋，共同參與環保遊戲，讓環保不再僅是口號，更是落實你我生活的日常！

本報訊

2021-10-27 11:40:41

全球一年約可消費1兆杯咖啡、產生約300億公斤的咖啡渣 , 據統計，台灣人更是咖啡狂熱，一年喝掉超過28億杯咖啡，但咖啡渣使用過後因儲存不易通常直接被丟棄，掩埋後排放出的溫室氣體甲烷與二氧化碳。大眾享受咖啡香的同時，恐怕也製造出更多溫室氣體排放，讓地球環境更加惡化。

我是廣告 請繼續往下閱讀
勇敢做夢、保持22歲勇敢做夢魂的研發實力-打造「只有在夢境中才會出現的瘋狂商品！」

馳綠團隊為了實踐「低碳生活、永續環保、22歲的善良與初心」耗費近5年的發想、嘗試與研發精神，如何將咖啡渣變成自製品牌鞋的原料；歷經不斷嘗試與失敗的研發過程，終於成功製成「咖啡渣系列鞋XpreSoleR Series」。以便利商店中杯咖啡為基準，約15杯能製成「XpreSoleR全天候防水雨靴、5杯能做「XpreSoleR咖啡防水小白鞋」、2杯則是「XpreSoleR冰滴咖啡抗菌拖鞋」。

目前相關產品陸續取得多項國際專利、在各國設計獎iF設計獎、紅點中等得名，鞋面、鞋墊到大底都是咖啡渣所製，每雙鞋依製程不同，原料中咖啡渣占比約40%至60%左右，隨著循環經濟觀念逐漸普及，目前已鋪貨歐、美、亞洲等40多個國家，來自台灣的世界冠軍！

「環保咖啡遊戲 Xpresole Game」, 穿上咖啡鞋一起來挑戰吧！

帶咖啡渣至台灣松菸Lab-22展區回收，即可獲得全台最優恵價格再享「秘密折扣碼8折」，另獨家贈送「咖啡除臭襪1雙」(每日限量30雙, 價值$400/雙）

至台北松菸Lab-22展區，挑戰「咖啡豆趣味遊戲」，輕鬆嬴關主，獲勝即享「秘密折扣碼8折」！現場有超人氣：咖啡鞋、咖啡靴、咖啡拖鞋 ，等你/妳來大顯身手！

遊戲時間：2021/10/26(二)- 11/1(一) 10:00-17:00

遊戲地點：2030超越圈圈循環酵母區(松山文創區-北向製菸廠) Lab22展區

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀