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快訊／連兩日喜迎「雙零」！本土、死亡+0　境外移入8例

▲中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增8例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增8例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-10-27 14:06:46｜2021-10-27 14:41:54

本土又+0！中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增8例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

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指揮中心說明，今日新增8例境外移入個案，為7例男性、1例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自美國(案16491)、印尼(4例，案16492-16494、案16497)及菲律賓(3例，案16495、案16496、案16498)入境，入境日為今(2021)年10月8日至10月26日。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,899,810例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,882,803例排除)，其中16,388例確診，分別為1,745例境外移入，14,589例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計847例COVID-19死亡病例，其中835例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市320例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

關於疫苗預約情形，指揮中心指出，第12期第二階段BNT第1劑預約狀況，符合預約資格有1,270,957人，已完成預約則有855,926人；第12期第二階段莫德納第2劑預約狀況，符合預約資格有557,531人，已完成預約則有265,430人；第12期第二階段AZ第2劑預約狀況，符合預約資格有1,053,094人，已完成預約則有665,616人。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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