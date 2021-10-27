蕁麻疹發作怎麼辦？止癢三妙招讓你舒緩症狀！

我是廣告 請繼續往下閱讀
如果你的小孩也正在為蕁麻疹所困擾，這裡有三個止癢的妙招跟你分享：
- 輕輕拍打：透過適當刺激讓皮膚變麻，進而舒緩癢感，但切記不要太用力、也不要過使用尖銳的物品，不然可能會讓皮膚受傷。
- 冰涼冷敷：利用冰塊、冰飲的外包裝或濕毛巾來冷敷，也可以舒緩癢感。冰塊可以用毛巾或衣物包裹，避免凍傷。
- 轉移注意：如果患者是小朋友，家長可以透過視覺、聽覺或觸覺來轉移注意力，這樣小朋友會比較容易忘卻皮膚的不舒服。
不過，這些小撇步只是在蕁麻疹發作當的當下舒緩不適，身為蕁麻疹的患者或是患者的家長，以下有些關於蕁麻疹的知識，值得你留意一下。
蕁麻疹為什麼會發生？
蕁麻疹可以約略分成急性跟慢性。急性蕁麻疹通常來得快去得也快，使用抗組織胺的話，很快就會改善；慢性蕁麻疹則會長時間反覆發生。
有些患者的蕁麻疹有明確的原因，像是食用蝦子、花生或酒，只要避開這些原因就可以了；但有些患者發作的原因就比較難以判斷，可能是壓力、冷熱變化、熬夜、曬太陽、感冒等等。
在無法找到明確原因的情況下，醫師會建議盡量避免接觸熱水、清潔劑、高過敏食物等刺激物，甚至連衣服都要穿的寬鬆一點，避免摩擦皮膚，另外也要注意適度運動、充足睡眠，還有均衡飲食。
因為蕁麻疹發作的原因因人而異，所以醫師看診時也會重視和病人討論發作的情況，對症下藥，才能有效的改善。
蕁麻疹不能吃什麼？
前面提到，要避免「高過敏食物」，那有沒有哪些食物特別容易誘發蕁麻疹呢？
答案是有的，如果你有蕁麻疹的問題，以下這些食物可能就要斟酌攝取：
- 酒類
- 容易上火的食物（例如：羊肉爐、麻辣鍋、麻油雞等）
- 刺激性的食物（例如：油炸、辛辣的食物）
- 部分水果（例如：芒果、荔枝、柑橘、鳳梨、奇異果等）
- 海鮮類（例如：蝦子、螃蟹、貝類等）
蕁麻疹發作，需要避免接觸嗎？
很多家長會擔心，自己如果有蕁麻疹會不會傳染給小孩，或者小孩有蕁麻疹會不會傳染給他的兄弟姊妹。
這點倒是可以放心，蕁麻疹是不會傳染的！
蕁麻疹屬於非傳染性皮膚病，它就像過敏一樣，碰到特定刺激物才會發作（而且每個人發作的原因都不相同），並不會相互傳染。所以就算在蕁麻疹發作期間，也不用刻意避免和其他人接觸。
（蕁麻疹有什麼治療方式？需要看醫生嗎？
讓醫師告訴你：蕁麻疹症狀、原理、照護一次看！給新手父母的3絕招！）