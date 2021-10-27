王必勝爆不倫戀「職務恐被調整」？陳時中力挺：很需要他
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長、衛福部醫福會執行長的王必勝日前遭週刊爆出不倫戀，傳出與小他15歲的護理師外遇多年，且育有一名小孩，消息一出便引發外界關注。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（27）日出席記者會時，也被問及王必勝是否會因此事被調整職務，陳時中則回應「目前沒有任何要更動的計畫，我們指揮中心非常需要他」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-27 14:59:18｜2021-10-27 15:35:08
指揮官陳時中今日出席下午指揮中心疫情記者會時，被提問「若王必勝婚外情事件屬實，是否會調整職務？」對此，陳時中則回應，「王必勝執行長在公領域一向表現非常好，他的私領域的事情，我們待他水落石出，目前沒有任何要更動的計畫，我們指揮中心非常需要他」。
據了解，王必勝遭爆不倫戀後，副組長羅一鈞26日下午代為發言表示，目前王必勝的情緒穩定，也強調一定會完成防疫任務，仍以國家疫情為優先考量，不會受到報導的影響，但盼外界多給予空間。事後王必勝也否認，強調與護理師僅是認識已久的老友，偶爾會一起吃飯，孩子則是護理師與前男友所生。（編輯：陳雅雲）
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