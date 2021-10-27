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靠虛擬貨幣「16萬賺到1千萬」！政大男反嘆：對生活迷茫

▲虛擬貨幣近年在全球掀起投資熱潮。（圖／翻攝自Pixabay圖庫）
▲虛擬貨幣近年在全球掀起投資熱潮。（圖／翻攝自Pixabay圖庫）

編輯中心/綜合報導

2021-10-27 16:52:40｜2021-10-27 16:53:09

虛擬貨幣近年在全球掀起投資熱潮，不論是組電腦挖礦，或是看準波段進場都有不少人討論。然而就有位政大男分享近一年靠虛擬貨幣從本錢16萬賺進1千萬，生活卻開始感到迷茫，完整遭遇曝光也吸引討論。

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原PO在論壇Dcard上發文提到「在幣圈用一年多從16萬多，賺到1000萬但有點迷茫」，他提到先前自己曾冒險開5倍槓桿，把資金全投入BTC（比特幣），也運氣很好的翻倍了。後續投資雖然有賺有賠，但最終還是還是成功靠虛擬貨幣累積了千萬元的資產。

原PO也提到自己還是研究生，目前已將這些虛擬貨幣轉成usdc美元穩定幣，放在穩定生息的平台，「存著將近700萬能月入6萬左右」也讓他開始感到迷茫「最近看出社會工作的薪資25~29平均薪資4萬，讓我研究、生活、學習都沒什麼動力」。

▲原po分享近一年投資虛擬貨幣的成果。（圖／翻攝Dcard）
▲原po分享近一年投資虛擬貨幣的成果。（圖／翻攝Dcard）
他隨後也分享自己投資虛擬幣成功的5個秘訣：

1.不亂花錢，不會因為賺錢而大手筆花費傷到投資的部位
2.持續關注幣圈消息，做足功課
3.不看輕任何幣種，能賺到就有其獨到之處
4.大多時間還是「持有」
5.翻倍後仍要分散風險，就算勝率偏高也不All in

不少網友看完後也紛紛驚呼「很懂你的感覺，我現在光是穩定幣被動收入就能月入10餘萬，讓我實在沒啥動力寫碩論」、「幣圈一天，人間十年」、「太強了吧，怎麼滾出來的」、「我朋友兩天賺500美金，過幾天賺的+本金賠掉1000美金，他就不敢玩了」、「在幣圈，這利息已經是很保守的了」。但也仍有不少人質疑「巴菲特比你有錢不知道多少倍，人生還很有意義！賺點小錢就人生沒有意義，也太弱」、「拿在手上的錢才是真的，不然都只是數據而已」、「零和遊戲，既然有人拿16萬就賺到1000萬，那誰賠了呢？」、「上一個跟我這樣說的，他正在跑路」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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