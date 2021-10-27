靠虛擬貨幣「16萬賺到1千萬」！政大男反嘆：對生活迷茫

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO也提到自己還是研究生，目前已將這些虛擬貨幣轉成usdc美元穩定幣，放在穩定生息的平台，「存著將近700萬能月入6萬左右」也讓他開始感到迷茫「最近看出社會工作的薪資25~29平均薪資4萬，讓我研究、生活、學習都沒什麼動力」。
他隨後也分享自己投資虛擬幣成功的5個秘訣：
1.不亂花錢，不會因為賺錢而大手筆花費傷到投資的部位
2.持續關注幣圈消息，做足功課
3.不看輕任何幣種，能賺到就有其獨到之處
4.大多時間還是「持有」
5.翻倍後仍要分散風險，就算勝率偏高也不All in
不少網友看完後也紛紛驚呼「很懂你的感覺，我現在光是穩定幣被動收入就能月入10餘萬，讓我實在沒啥動力寫碩論」、「幣圈一天，人間十年」、「太強了吧，怎麼滾出來的」、「我朋友兩天賺500美金，過幾天賺的+本金賠掉1000美金，他就不敢玩了」、「在幣圈，這利息已經是很保守的了」。但也仍有不少人質疑「巴菲特比你有錢不知道多少倍，人生還很有意義！賺點小錢就人生沒有意義，也太弱」、「拿在手上的錢才是真的，不然都只是數據而已」、「零和遊戲，既然有人拿16萬就賺到1000萬，那誰賠了呢？」、「上一個跟我這樣說的，他正在跑路」。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。