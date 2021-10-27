美國務卿支持台灣參與聯合國體系　柯文哲：意義重大

美國國務卿布林肯（Antony John Blinken）於美東時間26日發表「支持台灣參與聯合國體系」的聲明，支持台灣有意義參與聯合國體系，引發各界議論。對此台北市長柯文哲今（27）日晚間也在臉書PO文，表示在聯合國大會2758號決議屆滿五十週年的時刻，要感謝布林肯國務卿的支持，這份聲明對台灣人意義重大。
記者丁上程／台北報導
2021-10-27 18:27:25
柯文哲表示，五十年前中華民國退出聯合國，這五十年來，我們被排拒於國際社會之外。而在疫情肆虐的當下，台灣卻不能參與WHO，協助世界解決疫情，這是全世界的損失。布林肯強調，台灣參與聯合國，不是政治議題，而是務實問題，這樣的支持也不違反一中政策、台灣關係法、美中三公報與六項保證。
柯文哲直言，在聯合國大會2758號決議屆滿五十週年的時刻，要感謝布林肯國務卿的支持，這份聲明對台灣人意義重大。柯文哲強調，2758號決議中，討論的只有中國代表權的席位問題，「並未賦予中國在聯合國代表台灣人民的權力。」
柯文哲也重申，台灣是一個民主自由、主權獨立的國家。國家前途遵循著台灣人民的意志，不容許外來勢力的侵犯。對我來說，這不是四個堅持，是四個事實。而長久以來，中國對台灣的打壓與封鎖、在軍事上的騷擾，只是一次又一次擦亮了台灣的招牌，讓台灣被世界看見。
而文末柯文哲也呼籲執政黨，要把握這次的機會，向國際社會積極表態，讓台灣務實地參與國際體系。期望能重返國際組織，對國際社群做出更大的貢獻。