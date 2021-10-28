林志玲老公AKIRA發狠了！「男人尊嚴」不能輸給木村拓哉
林志玲老公AKIRA剛滿40歲，身材仍保養得宜，本月更成為日本知名男性沙龍代言人，他在廣告中露出結實上半身，展現成熟男性魅力，AKIRA認為不能輸給前代言人桑田佳祐、木村拓哉，為了拍攝這支廣告「花了一個月控制飲食以及加倍鍛鍊！」
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-28 07:30:00
AKIRA在廣告中展現出與團體完全不同的模樣，由於本次是廠商成立35週年，被稱讚40歲魅力不減，AKIRA表示無論男女，魅力會隨著年齡而上升，但自己深信「自我要求」的鍛鍊才是最重要的，要如何找到自己的生活方式，對每個人來說都是非常重要的事。
平常就有進健身房、擁有專屬教練的他，為了這次代言加強訓練，且飲食控制更是到了極致，為的就是要與之前代言的藝人（包含李察吉爾、桑田佳祐、木村拓哉）並駕齊驅，希望向全世界能展現自己的男性光芒。
AKIRA除了成為代言人，放浪一族經紀公司LDH也躍上世界舞台，與服飾品牌合作，創下該品牌創立以來首度啟用日本藝人先例，而廣告曲也使用EXILE放浪兄弟的新曲《DOWN TOWN TOKYO》，該作預計收錄在明年1月1日發行的全新專輯《PHOENIX》。
由AKIRA監製的演唱會節目《放浪一族演唱會精選》，11月將由「GENERATIONS from EXILE TRIBE 放浪新世代」帶來演出，每週六可至MOMOTV收看。