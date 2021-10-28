台灣漁工血汗剝削受國際關注　施逸翔：恐將衝擊漁業經濟

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此外，遠洋漁船經常會出現溢出各國法律管轄的面向，因此更容易出現不法的事件。不只是漁工被血汗剝削，濫捕漁業資源和非法走私、人口販運等情事都很常見，漁工遭到暴力虐待甚至死亡等事件屢見不鮮。而這樣的剝削情況，最後可能引發海上喋血事件，過去就曾發生漁工不堪血汗勞動，或因精神出現異狀而殺害同船人員，包括「特宏興368號」和「穩鵬號」都是先例，「一個沒有勞動尊嚴的現場就是會發生這些悲劇」。
施逸翔分享，包括台權會等NGO團體的訴求就是取消境外聘雇制度，只要是掛籍台灣的漁船就應該被視為國境的延伸，讓勞基法、職業安全衛生法、人口販運防制法等法規都適用這些漁船。針對那些由台灣人經營投資、卻掛籍在漁業法規鬆散的國家的「權宜船」，民團也要求政府在船靠岸台灣時，要行使公權力進行監管，以避免海上人權侵害的事件。此外，NGO團體也積極倡議漁業署應該開發船上wifi系統，讓漁工受迫時可以即時對外求援、同時與家人保持聯繫，排解海上苦悶的生活。
同時，台權會也加入「海鮮倡議小組（SWG）」跨國聯盟，攜手印尼關注漁工的民間團體，計畫籌建資訊交流平台，讓雙方即時了解兩國漁工相關的法律及政策調整，也讓印尼漁工在來台前先得知台灣的漁工工作狀況，希望未來也能針對印尼漁工的申訴案件進行協助，並一同倡議台灣與印尼政府改善漁工制度。
施逸翔指出，兩公約第三次審查將於明年5月登場，漁工保障也將成為國際審查委員關注的焦點。在國際社會越來越不能容忍強迫勞動漁獲的情況下，台灣政府若再不推動改革，未來台灣漁獲能否進到國際市場都會是個大問題。「這已經不只是人權形象問題，更涉及漁業經濟發展，台灣政府唯有回應國際人權標準，才能在國際上立足」。