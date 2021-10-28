NOW早報／美國務卿支持台灣參與聯合國體系！柯文哲喊4字

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柯文哲表示，五十年前中華民國退出聯合國，這五十年來，我們被排拒於國際社會之外。而在疫情肆虐的當下，台灣卻不能參與WHO，協助世界解決疫情，這是全世界的損失。布林肯強調，台灣參與聯合國，不是政治議題，而是務實問題，這樣的支持也不違反一中政策、台灣關係法、美中三公報與六項保證。
柯文哲直言，在聯合國大會2758號決議屆滿五十週年的時刻，要感謝布林肯國務卿的支持，這份聲明對台灣人意義重大。柯文哲強調，2758號決議中，討論的只有中國代表權的席位問題，「並未賦予中國在聯合國代表台灣人民的權力。」
柯文哲也重申，台灣是一個民主自由、主權獨立的國家。國家前途遵循著台灣人民的意志，不容許外來勢力的侵犯。對我來說，這不是四個堅持，是四個事實。而長久以來，中國對台灣的打壓與封鎖、在軍事上的騷擾，只是一次又一次擦亮了台灣的招牌，讓台灣被世界看見。
而文末柯文哲也呼籲執政黨，要把握這次的機會，向國際社會積極表態，讓台灣務實地參與國際體系。期望能重返國際組織，對國際社群做出更大的貢獻。
今日天氣／早晚偏涼需注意保暖！北海岸、東半部有短暫雨
中央氣象局預報，今天天氣與昨天類似，降雨範圍以基隆北海岸及東半部的局部短暫雨為主，大台北地區雨較零星；其他地方多雲到晴，午後南部有局部短暫陣雨機率，但範圍跟程度都影響不大。
溫度方面，今天清晨中部以北及東北部低溫約20、21度，花東及南部地區約23度；高溫方面，桃園以北及宜蘭、花蓮約24至26度，其他地方27至30度，感受上較溫暖舒適。
藝FUN券第三波幸運兒出爐！中獎號碼曝
加碼振興券中網路討論度最高的「藝FUN券」，第三波抽籤昨（27）日下午3點30分登場！以身分證末2碼為對獎號碼，繼第一波抽出81萬名幸運得主、第二波76萬名幸運得主。
第三波預計抽出「數位券60萬份、紙本券15萬份」，預計有75萬名幸運兒。開出的數位券中籤號碼為01、92、19、23、79、95、48、46；紙本券中籤號碼為31、56、02、52、44、49、00、47、59。
切了福原愛3個月！江宏傑深夜吐內心話
江宏傑在今年7月正式與福原愛結束近5年婚姻，恢復單身的他把重心放在事業上，積極復工。而日前江宏傑被爆料與華研國際的合約即將到期，他也難得在前（26）天深夜曝心情。
江宏傑在社群媒體上貼出個人照，照片中他戴著迷彩鴨舌帽，一身輕便裝扮，望向天空若有所思，背景則是101大樓，他有感而發地寫道：「路怎麼走需要思考，決定好就不要後悔。」並強調「自己的路自己創造」，似乎在表達自己的未來規畫。
貼文一發布後，網友紛紛在底下留言，給予江宏傑加油、打氣，演藝圈好友小豬（黃沐妍）回應：「沒錯，相信自己的決定。」小賴則表示：「用力走下去就對了。」王家梁開玩笑的說：「你的帥就是你造成的。」
印度神童再預言！全球年底「遇2危機」 4國慎防疫情反撲
評價兩極的「印度神童」阿南德，近期對今年底的全球局勢、疫情走向再度做出新預言，他先是點名歐亞年底「會遭遇2危機」，同時有4個國家需慎防新冠疫情反撲，內容曝光再度引起各界關注。
阿南德（Abhigya Anand）22日又在頻道上架最新預言影片，內容提到「受到木星逆行的關係，12月第二周開始，可能會看到更大的新冠疫情危機，病毒傳染範圍恐再擴大，其中疫苗覆蓋率高的國家更要小心，可能面臨高感染率」，更點名英國、美國、新加坡及以色列等4國家「防疫千萬不能鬆懈，否則疫情將捲土重來」。
阿南德隨後說，因為9月13日木星進入魔羯座，加上不明物體撞擊木星表面，他認為「全球會發生許多變化，氣候、煤價、能源及經濟都被震盪，而中國大陸經濟受到的衝擊將更加明顯」。
阿南德也提醒，今年冬天全球將受極端氣候衝擊，甚至在12月10日後更加嚴重，整個亞洲和歐洲等多個地區都「面臨大寒及大雨」，影響甚至會延續到2022年5月。
阿南德認為目前世界現況類似16、17世紀的普遍危機（General Crisis），經濟大幅震盪，全球局勢雖然持續惡化，但到了2022年下半年就會好轉。
靠虛擬貨幣「16萬賺到1千萬」！政大男反嘆：對生活迷茫
虛擬貨幣近年在全球掀起投資熱潮，不論是組電腦挖礦，或是看準波段進場都有不少人討論。然而就有位政大男分享近一年靠虛擬貨幣從本錢16萬賺進1千萬，生活卻開始感到迷茫，完整遭遇曝光也吸引討論。
原PO在論壇Dcard上發文提到「在幣圈用一年多從16萬多，賺到1000萬但有點迷茫」，他提到先前自己曾冒險開5倍槓桿，把資金全投入BTC（比特幣），也運氣很好的翻倍了。後續投資雖然有賺有賠，但最終還是還是成功靠虛擬貨幣累積了千萬元的資產。
原PO也提到自己還是研究生，目前已將這些虛擬貨幣轉成usdc美元穩定幣，放在穩定生息的平台，「存著將近700萬能月入6萬左右」也讓他開始感到迷茫「最近看出社會工作的薪資25~29平均薪資4萬，讓我研究、生活、學習都沒什麼動力」。
他隨後也分享自己投資虛擬幣成功的5個秘訣：
1.不亂花錢，不會因為賺錢而大手筆花費傷到投資的部位
2.持續關注幣圈消息，做足功課
3.不看輕任何幣種，能賺到就有其獨到之處
4.大多時間還是「持有」
5.翻倍後仍要分散風險，就算勝率偏高也不All in
不少網友看完後也紛紛驚呼「很懂你的感覺，我現在光是穩定幣被動收入就能月入10餘萬，讓我實在沒啥動力寫碩論」、「幣圈一天，人間十年」、「太強了吧，怎麼滾出來的」、「我朋友兩天賺500美金，過幾天賺的+本金賠掉1000美金，他就不敢玩了」、「在幣圈，這利息已經是很保守的了」。但也仍有不少人質疑「巴菲特比你有錢不知道多少倍，人生還很有意義！賺點小錢就人生沒有意義，也太弱」、「拿在手上的錢才是真的，不然都只是數據而已」、「零和遊戲，既然有人拿16萬就賺到1000萬，那誰賠了呢？」、「上一個跟我這樣說的，他正在跑路」。（編輯：郭佩蓉）