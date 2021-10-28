台北市「一餐100元」怎吃最好？省錢達人曝秘訣：很划算

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午餐在松山吃，「輕食小火鍋250元」；晚餐麥當勞，「大麥克A餐薯條加大＋六塊麥克雞塊，總共195元」，原PO接著說，因為自己打疫苗，想說奢侈一點，沒想到加一加就快600元了，因此在文末發問「平常買個主餐加杯飲料或湯也很容易破百，要怎樣控制在100內又吃得好」？
貼文一出，掀起熱議，「不要喝飲料，變胖又沒營養，還燒錢」、「友善時光偶爾吃」、「你早餐吃太多了吧」、「別喝飲料、買便當」、「麥當勞1+1，五十元，可以買兩套」、「超商」、「煮白飯配肉鬆，或買自助餐」、「即期品是你的好朋友」、「自己煮，營養均衡，一天餐費100」。
其中，也有一位網友專業回文，分享「省錢秘訣」給原PO，「早餐：超商49組合，或是45元的春捲（潤餅）、苜蓿芽蔬菜捲，麥當勞或摩斯特價也可以買，堡+飲約50~55元；午餐：50元肉羹米粉、60元福隆鐵路便當、70元廣東粥、80元燒臘便當、88元八方鍋貼加酸辣湯、90元溫州大餛飩麵，也有更貴的；晚餐：跟午餐差不多，也有更貴的，或是買熊貓外帶自取69折划算的店家（需比價）；飲料：超商寶特瓶無糖茶、無糖檸檬氣泡水，一天兩罐，約35到39元，有時候買一送一變25~29元兩罐」。（編輯：郭佩蓉）