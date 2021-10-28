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台北市「一餐100元」怎吃最好？省錢達人曝秘訣：很划算

▲原PO表示自己飲食花費過高，因此發問「台北市一餐如何控制在100元」，貼文一出，也有省錢達人曝秘訣。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO表示自己飲食花費過高，因此發問「台北市一餐如何控制在100元」，貼文一出，也有省錢達人曝秘訣。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-10-28 08:57:34｜2021-10-28 09:12:29

在這個「萬物皆漲，唯獨薪水不漲」的年代，生活實屬不易，尤其是在都市的民眾，會來得更有感。對此，就有一名男網友透露自己飲食花費過高，不知道怎麼辦，因此發問「台北市一餐如何控制在100元」，貼文一出，也有省錢達人曝秘訣，直呼「很划算」。

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該名網友昨（27）日在PTT以「台北市一餐如何控制在100元內？」為題發文，表示自己有使用記帳軟體，一天三餐隨便吃都超過500元，而他也以昨日一天三餐的花費為例，早餐在三重吃，「大冰奶25，奶油吐司15，鐵板麵加蛋55，雞米花30，總共125元」。

午餐在松山吃，「輕食小火鍋250元」；晚餐麥當勞，「大麥克A餐薯條加大＋六塊麥克雞塊，總共195元」，原PO接著說，因為自己打疫苗，想說奢侈一點，沒想到加一加就快600元了，因此在文末發問「平常買個主餐加杯飲料或湯也很容易破百，要怎樣控制在100內又吃得好」？

▲原PO表示自己飲食花費過高，因此發問「台北市一餐如何控制在100元」，貼文一出，也有省錢達人曝秘訣。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO表示自己飲食花費過高，因此發問「台北市一餐如何控制在100元」，貼文一出，也有省錢達人曝秘訣。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，掀起熱議，「不要喝飲料，變胖又沒營養，還燒錢」、「友善時光偶爾吃」、「你早餐吃太多了吧」、「別喝飲料、買便當」、「麥當勞1+1，五十元，可以買兩套」、「超商」、「煮白飯配肉鬆，或買自助餐」、「即期品是你的好朋友」、「自己煮，營養均衡，一天餐費100」。

其中，也有一位網友專業回文，分享「省錢秘訣」給原PO，「早餐：超商49組合，或是45元的春捲（潤餅）、苜蓿芽蔬菜捲，麥當勞或摩斯特價也可以買，堡+飲約50~55元；午餐：50元肉羹米粉、60元福隆鐵路便當、70元廣東粥、80元燒臘便當、88元八方鍋貼加酸辣湯、90元溫州大餛飩麵，也有更貴的；晚餐：跟午餐差不多，也有更貴的，或是買熊貓外帶自取69折划算的店家（需比價）；飲料：超商寶特瓶無糖茶、無糖檸檬氣泡水，一天兩罐，約35到39元，有時候買一送一變25~29元兩罐」。（編輯：郭佩蓉）

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