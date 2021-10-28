日職／火腿簽下前金鶯31轟重砲 王柏融談約狀況曝光
日本職棒（NPB）日本火腿隊「稻葉GM」甫上任，馬上著手進行球隊戰力整理。根據日媒《sponichi》報導，首波補強火腿簽下在大聯盟通算56轟內野手洋將Renato Nunez，並且和王柏融在內的5位洋將啟動續留交涉。
記者黃泓哲/綜合報導
2021-10-28 09:31:31
火腿隊至28日為止團隊全壘打75支在洋聯敬陪末座，團隊得分444分也是洋聯最少，打擊發揮不佳是造成位居洋聯「爐主」的原因之一，稻葉篤紀上任GM後也點出火腿得分能力不足的狀況，並表示會積極解決。
28日日媒《sponichi》報導指出，火腿隊和曾在大聯盟金鶯隊單季敲出31轟的Renato Nunez完成簽約，2022切季確定披上火腿戰袍在北國大地奔跑。
此外火腿隊包含王柏融在內的5名洋將中，除了王柏融以外，Drew VerHagen、Robbie Erlin、Bryan Rodriguez和Ronny Rodríguez都已經回母國。
報導中表示，Drew VerHagen明年繼續為火腿拚戰的機會很高，包含大王在內的其餘4位洋將則是要以交涉情形決定最後是否續留。