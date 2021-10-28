11億飛了！韓星太妍買屋遇詐騙　竟是無法開發的保護地

韓國人氣女團「少女時代」的隊長太妍，驚傳買房地產遭詐騙！她前年花費11億元韓幣（約2,890萬元台幣）購入一處土地，結果入手後才發現該處土地的用處，僅限於軍事以及公共設施，是無法開發的保護地，大筆金錢拿不回來，且受害者高達3,000多人。





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▲太妍去年發片遇父喪，取消記者會。（圖／太妍IG）

個性十分孝順的太妍，2012年就砸下7億韓幣買孝親房，在故鄉全州的豪宅區買了一層公寓送給爸媽住，空間高達88坪，讓她非常自豪：「買了有3間廁所的房子給父母」。不過，據韓媒報導，警方近日破獲一起房地產詐騙案，爆出建商隱瞞重大訊息，指太妍2019年以11億韓幣購買京畿道一處土地，未料該土地僅限於軍事及公共設施使用，且受《山林保護法》保護，是無法開發的土地，由於建商向來商譽不錯，吸引許多人投資，共3千多人受騙，太妍也是受害者。





▲Lisa也曾因為太過信任經紀人，被詐騙投資房地產損失10韓幣。（圖／Lisa IG）

年收入荷包滿滿的韓星，似乎對投資房地產情有獨鍾，「BLACKPINK」泰籍成員Lisa也是詐騙受害者之一，去年被信任且陪伴多年的經紀人誆騙投資房產，被騙走10億韓幣（約2,500萬台幣），詐騙所得被拿去賭場揮霍，把Lisa當作「賺錢機器」，讓粉絲相當心疼，目前該經紀人已被辭退，僅償還部分債務。不過Lisa念及舊情，希望能圓滿解決，並未過度追究。



