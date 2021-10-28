柯文哲稱自購疫苗前先等中央報告 議員看衰：怎可能給？
台北市長柯文哲今（28）日上午進入議會，針對北市防疫以及紓困振興等相關政策，進行專案報告並接受議員質詢。報告中柯文哲提到針對北市編列28億預算，打算自行採購第三劑疫苗供給台北市民施打，並表示日前跟衛福部長陳時中的會面中，有向對方表示會發函索取採購計畫與時程，待中央說明後再決定是否要採購第三劑疫苗。不過卻遭到議員看衰「立法院都要不到了，怎麼可能給你柯文哲？」
記者丁上程／台北報導
2021-10-28 10:54:54
柯文哲表示，因為疫苗供給問題，日前有親自去拜會陳時中。而在會面過程中，針對北市編列28億預算自行採購疫苗一事，「陳部長意思是說，會想辦法買到足夠疫苗，但我說不要緊，北市會發函給中央，等你們正式回覆採購計畫與時程，我們再來決定是否要購買疫苗。」柯文哲也說明，表示28億雖然已經編列，但目前還是先放著，未來不見得全數要拿來買疫苗，若要刪減會視中央的回函後再與議會討論。
不過國民黨議員卻相當看衰，議員汪志冰表示，中央的採購報告連立法院都要不到了，為何柯文哲認為去函就可以獲得回應？「中央沒有計劃啦！唯一的計畫就是高端，連高端何去何從都不知道。」汪志冰直言，雖然北市府提出的規劃是對的，但她不認為中央會依照要求提供相關報告。對此柯文哲也僅沈默以對。