他問「轉彎打方向燈很難」？意外釣出一堆苦主：馬路三寶
馬路如虎口，交通安全人人都該遵守，這樣才能保護自己也保護別人！一名網友因為常常在路上遇見汽機車轉彎不打方向燈或是亂打方向燈的駕駛，讓他忍不住懷疑「打方向燈是很難的技術嗎？」PO文一出立刻釣出一堆苦主熱烈討論！
編輯中心/綜合報導
2021-10-28 13:13:44
原PO日前在《PTT-Gossiping版》發文寫到：「為什麼不管汽機車，都會有那種不開方向燈的人啊？機車常常不開方向燈就往左往右移動，汽車轉彎的時候也一堆都不開方向燈，或是已經到路口才開方向燈……還有那種方向燈可以開錯的，這真的完全沒辦法理解……還是其實打方向燈是很難的技術？有掛嗎？」。
PO文一出果然引起許多網友熱議，不少苦主開玩笑表示：「（方向燈）選配沒選」、「選配的，不要太不滿」、「他心裡有轉彎的念頭就夠惹」、「一心二用很危險，還是專心開車」、「真的要很有技術，必需苦練多年」、「還有那種打左然後右轉的」、「她右轉結果雨刷動了」。
另外也有人提到一些讓人也無法理解的駕駛：「不按喇叭才是」、「內線右轉我會喇叭按住不給他切」、「打成雨刷才是高手」另外也有人在留言中提到，台灣不少駕駛人的用路水準還有待加強，遇到違規情形還是要檢舉，這樣大家才會正視並矯正錯誤喔！（編輯：陳珮瑜）