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南投縣議員史雪燕之女涉販毒！她回應：下午偕女出面說明

▲南投議員史雪燕女兒涉毒，她表示下午會出面說明。（圖／翻攝史雪燕臉書）
▲南投議員史雪燕女兒涉毒，她表示下午會出面說明。（圖／翻攝史雪燕臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-10-28 13:38:11

本月15日，新北市新莊區警方跨區辦案，於台中逮捕到一對網路販毒的毒鴛鴦，並當場起獲搖頭丸、安非他命等毒品，遭警方依法送辦，但被捕的林姓女子，卻自曝是南投縣議員史雪燕之女。針對此事，史雪燕稍早表示，目前均為單方面報導，且部份報導內容與事實不符，因此會先到地檢署等單位了解詳情，預計今天下午，將偕女兒及律師出面說明。

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▲毒鴛鴦全台販毒落網，女自曝媽媽是議員史雪燕。（圖／翻攝畫面）
▲毒鴛鴦全台販毒落網，女子自曝媽媽是縣議員史雪燕。（圖／翻攝畫面）
據了解，警方因於網路巡邏時，發現詭異的茶葉廣告，且稱「2斤茶葉」就要價4000元，懷疑背後有販毒集團，因此成立專案小組追查，由員警喬裝買家，約交易見面時，當場逮捕黃姓男子、林女，林女落網後出示警方一張名片，先是自稱議員史雪燕的助理，之後又自曝是其女兒，但因2人持毒當場被逮，仍被警方依法送辦。

而身為南投縣第1選區、45歲的縣議員史雪燕，是台灣首位由中國嫁來台的新住民議員，今年剛逢丈夫過世，如今又傳出女兒販毒被逮，對此，史雪燕僅表示，有部分報導與事實不符，待釐清事情之後，會再偕同女兒跟律師，於下午出面說明完整經過。（編輯：林盈君）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
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