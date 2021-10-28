南投縣議員史雪燕之女涉販毒！她回應：下午偕女出面說明
本月15日，新北市新莊區警方跨區辦案，於台中逮捕到一對網路販毒的毒鴛鴦，並當場起獲搖頭丸、安非他命等毒品，遭警方依法送辦，但被捕的林姓女子，卻自曝是南投縣議員史雪燕之女。針對此事，史雪燕稍早表示，目前均為單方面報導，且部份報導內容與事實不符，因此會先到地檢署等單位了解詳情，預計今天下午，將偕女兒及律師出面說明。
編輯中心/綜合報導
2021-10-28 13:38:11
據了解，警方因於網路巡邏時，發現詭異的茶葉廣告，且稱「2斤茶葉」就要價4000元，懷疑背後有販毒集團，因此成立專案小組追查，由員警喬裝買家，約交易見面時，當場逮捕黃姓男子、林女，林女落網後出示警方一張名片，先是自稱議員史雪燕的助理，之後又自曝是其女兒，但因2人持毒當場被逮，仍被警方依法送辦。
而身為南投縣第1選區、45歲的縣議員史雪燕，是台灣首位由中國嫁來台的新住民議員，今年剛逢丈夫過世，如今又傳出女兒販毒被逮，對此，史雪燕僅表示，有部分報導與事實不符，待釐清事情之後，會再偕同女兒跟律師，於下午出面說明完整經過。（編輯：林盈君）
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