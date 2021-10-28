邱威傑二度捶桌質疑市府「突襲議員」 柯文哲：我們錯了
台北市長柯文哲今（28）日上午進入議會進行專案報告，並且接受議員質詢。而針對熊好券及敬老津貼預算，昨日在大會審議中遭到暫擱，柯文哲在質詢過程中表示，昨日有想要拜訪「反對」的議員，不過議員避不見面，讓他找不到人。不過此番說法卻讓遭到影射的社民黨議員苗博雅，以及無黨籍議員「呱吉」邱威傑相當不滿。邱威傑說到激動處更是兩度「捶桌」質疑柯文哲公開說謊，也讓柯不得不低聲下氣道歉表示「好，這個我們錯了」。
記者丁上程／台北報導
2021-10-28 13:31:55
苗博雅在質詢時表示，週二（26）晚間在環保局的一場餐會上，與副市長黃珊珊不期而遇，黃珊珊才私下告知隔天中午市長會去議會拜會議員。苗博雅強調，當下就告知黃珊珊該時段已經排好既定行程，不方便與市長見面；此外在得知市長可能來拜訪後，苗博雅也轉知給同個政團的其他議員，不過自始至終市府方面並未正式與議員們與時間。
邱威傑則強調，自己也僅接獲苗博雅表示「中午市長可能會來拜會」的非官方說法，市府方面既無通知辦公室，也並未用正式方式與他約見面時間。邱威傑表示，自己下午1時50分左右急忙趕回議會想與柯文哲見面，結果兩人在一樓電梯口相遇，還與柯文哲打招呼，卻被視而不見，「如果你有什麼話要講，我趕回來你卻什麼都不跟我講？」
「結果中午市長帶著攝影師與大批的媒體，直接突襲我辦公室，企圖想要製造一個假象，就叫做議員怠忽職守，不想要跟市長見面！」邱威傑氣憤捶桌怒罵，表示不僅自己的辦公室遭到突襲，助理不得不在吃飯時間跟市長陪笑，「我們都覺得無所謂，但是你今天居然給我說這種謊話？」對此柯文哲也僅能低聲下氣表示「好，這個我們錯了」。