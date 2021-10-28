20天開房16次！孟美岐挨批小三慣犯　分手瓊瑤文曝光

中國23歲歌手孟美岐，曾為女團「火箭少女101」隊長，人氣非常旺，最近卻驚傳淪為小三，和音樂人陳令韜暗通款曲，祕戀被踢爆後她立馬道歉「從未想過介入他人感情」，表明不知對方有女友，想要息事寧人，但雪球越滾越大，大陸網紅李楊璐昨（27）日揭發孟美岐是「小三慣犯」，曾勾搭她男友陳澤希，私傳文情並茂的簡訊長文分手，說「第三者這個詞不適合我孟美岐」，根本是「當三知三」的綠茶女！





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▲孟美岐是南韓團體宇宙少女成員，人氣非常旺。（圖／翻攝孟美歧微博）

▲孟美岐介入音樂人陳令韜戀情，在微博公開道歉。（圖／翻攝孟美岐微博）

▲李楊璐曝光孟美岐寫給男友的分手長文。（圖／翻攝李楊璐微博）

據李楊璐曝光的簡訊內容，孟美岐早知道當小三，頻頻詢問陳澤希「聊天訊息她都看到了？」、「她跟你吵架了嗎？」甚至在男方去成都見女友時，委屈地說盡量不要太想他，最後分手更宛如瓊瑤戲碼，寫了一篇長文，哀怨說早知道男方劈腿，「這個決定從一開始就不是我」、「第三者這個詞不適合我孟美岐，離開我也會瀟灑地離開」，李楊璐諷刺地說：「我要是男人我心都化了呢？就喜歡這種溫柔懂事能屈能伸的好姑娘！」孟美岐的文章也讓粉絲笑說：「沒有標點符號，讀了快斷氣」。





孟美岐的私生粉則脫粉回踩，揪出她10月跟陳令韜密集會面，一起去西藏林芝慶生，天天朝夕相處，光是20天裡就見面了16天，可說是熱戀期黏TT，根本戀愛腦上身，新聞被踢爆之後，男方聲稱要自殺，結果吞了2顆安眠藥就被救醒，孟美岐則裝作沒事，繼續上綜藝節目撈錢，沒有退出演藝圈打算，讓私生粉氣憤地說，「跟渣男見面這麼多天，這就是你的事業心嗎？」





▲李楊璐發文後又刪掉文章，訴說心累了。（圖／翻攝李楊璐微博）

李楊璐發文又刪文說心累了，不過，孟美岐的經紀公司「樂華娛樂」實力雄厚，緋聞曝光後不到一天，所有相關新聞熱搜都沒了，乾乾淨淨，網友驚訝「資本的力量真的很強大」，戲稱李雲迪、霍尊都要哭倒在廁所，找對經紀公司才能讓醜聞瞬間消失。



