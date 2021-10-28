「處男CP」赤楚衛二、町田啓太被當狗　原因公開

在日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》中，培養出好默契的「處男CP」赤楚衛二、町田啓太，二度合作出演《SUPER RICH 超級有錢》，2人分別被形容為「幼犬」和「忠犬」，讓女主角江口德子驚訝表示：「之前聽到的時候有嚇到，怎麼兩人被比喻成狗狗？」
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-28 15:30:00
《SUPER RICH 超級有錢》開播後話題不斷，當町田啓太聽到自己是「忠犬系」，心想「劇組還真會取名」，但他自認不像忠犬：「因為現在這種人應該很少見吧。」被形容為「幼犬系」的赤楚衛二，則開玩笑：「自己超像的。」但他覺得町田啓太的臉型滿像狗，町田疑惑反問：「我不是比較像馬嗎？」還說：「像是西伯利亞哈士奇。」一來一往展現兩人先前培養出的好默契。
江口德子、赤楚衛二和町田啓太都沒來過台灣，町田啓太希望有機會能來吃夜市美食，赤楚衛二就說：「名古屋有台灣乾拌麵，聽說那個並不是源自台灣，這種麵到了台灣就變成『名古屋乾拌麵』了！」
3人被問到，如果作品未來能進展拍成電影，甚至有機會到台灣拍攝的話，江口德子竟幽默問說：「非得到台灣拍嗎？」讓赤楚衛二和町田啓太瞬間笑出來。《SUPER RICH 超級有錢》可至friDay影音收看。