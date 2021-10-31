懷孕不是夢／41歲多囊媽媽取卵67顆 試管求子一圓媽媽夢
現代人因為工作生活壓力大又普遍晚婚，連帶影響生育率下降，少子化問題越來越嚴重，連帶也導致台灣進入超高齡化社會，而高齡產婦的比率也逐年攀升。很多忙碌的雙薪家庭往往過了35歲才會正視生子問題，但可能這時候懷孕率已經大幅下滑。醫師提醒，備孕應該提早準備，及早諮詢醫師尋求協助才是正途。
記者劉雅文／台北報導
2021-10-31 10:01:00
一名年約41歲的婦人，本身患有多囊體質，不僅卵巢有過多不成熟的濾泡，且排卵稀少，她曾試過人工受孕，但歷經2次失敗後，她決定在醫師的建議下改做試管療程，在外界都不看好的情況下，最終成功取卵並如願產子。
回想當時場景，這名婦人提到，取卵結束清醒後，醫生説一共取了67顆，「一開始還聽成6、7顆，嚇了一跳！」但個案有卵巢刺激過度症候群，後續有出現肚子腫漲、會喘的症狀，不過都在生殖中心的掌握下持續監控，症狀逐漸改善，最終透過試管療程成功受孕，並順利生下期待已久的寶寶。
華育生殖醫學中心院長徐明義就提到，35歲前的懷孕率還有50%以上，但到了40歲，懷孕率直接腰斬，45歲以上更是不到3%。「很多女性求子辛苦，因為多數人認為有月經就可以懷孕，但事實並非如此，應該提早準備，因為卵子的品質跟數量才是懷孕的關鍵。」