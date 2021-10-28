棒球／挺過被主審痛罵風波 板中捕手奮起穩坐先發捕手
4月進行的高中社團棒球賽因未擋下暴投球讓主審遭球吻衍生風波的板橋高中，28日在黑豹旗首戰對決台北市立松山工農。總教練余致萱賽前受訪時談起當時情況仍記憶猶新，他表示當時發生風波時，對於選手雖然有影響，但小選手相當爭氣，用加倍的努力希望補足技術面的不足，希望能將自己更加提升。
記者黃泓哲/新北報導
2021-10-28 15:32:09
板橋高中社團棒球隊成立約6至7年，大專棒球強權文化大學畢業、年僅27歲的余致萱擔任社團球隊總教練實屬少見，他表示球隊一週僅有2個平日晚間在校內風雨操場進行訓練，加上隊上多為沒有棒球經驗的「白紙球員」，訓練量、內容都稍嫌不足，才會發生上次的風波。
經歷主審遭球吻風波後，小球員信心受創，甚至對教練說出：「我是不是不適合打棒球？」，讓余致萱相當心疼。他也表示，好險小球員受到影響的時間不長，隨即振作思考自己不足的地方，甚至每週都會找時間提早到校進行晨練，該名選手經過半年訓練成長不少，此次黑豹旗一樣擔任先發捕手重任。
除了小選手反省自助，校內老師、行政也了解棒球社經營難處，主動提供球場等資源幫助棒球社發展。
余致萱強調，在這些小球員身上看到棒球最純真的快樂，同時也期待能和球隊一起成長，
黑豹旗板橋高中首戰對決北一區棒球社團強權松山工農，5局以30：2遭到扣倒，無緣拿下本屆黑豹旗首勝