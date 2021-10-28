鍾瑶穿阿嬤睡衣賣咖啡　自曝從小想當吸血鬼

台荷合資電影《詭祭》由荷蘭籍導演王洪飛執導，鍾瑶、曹晏豪、安妮、阮承恩、以及荷蘭演員Gijs Blom（薛斯布隆）演出。隨著國際版預告上線，電影公司光譜映像日前發布角色海報，海報中可看出5位主角在口罩下的另種樣貌，而也真實反應了因著疫情全球民眾現仍多以口罩示人，難以展露真實自我。鍾瑶回憶笑說當時為了拍這場戲，五人以時尚冷酷裝扮造型、齊步走在東區街頭，印象超深刻，「真的覺得自己走路都有風！」
記者臺孝婷/綜合報導
2021-10-28 15:35:16
面對即將來臨的萬聖節，恰巧是鍾瑶的咖啡廳週年，每年都忙節慶活動的她笑說：「有一年，全店的同仁都說好dress code睡衣，就要穿著睡衣在店裡上班一整天，我特地去市場買了一件阿嬤粉色睡衣加紅色拖鞋，掛了一個娃娃在身上還戴著厚重的眼鏡和髮卷，我合夥人穿著藍白拖高腰衛生褲，結果我們自己興致高昂這樣打扮幫客人服務一整天，居然沒有人覺得我們在萬聖節，客人只覺得我們很奇怪！」愛熱鬧的鍾瑶今年會在咖啡店舉辦中東風變裝活動，「我決定把自己變成隱身在沙漠裡的中東人」。鍾瑤坦承小時候就很希望自己是吸血鬼，「因為有紅眼珠很帥，以前很流行戴角膜變色片、常幻想自己是吸血鬼，皮膚白、眼珠很紅那種，但如果我是吸血鬼，會是很中性、帥氣的那種，男女通吃最好。」
阮承恩近2年都會在鐘瑶的咖啡廳幫忙，也參加萬聖節派對，他透露小時候會把吸血鬼跟木乃伊、科學怪人歸類在一起，最有印象的電影是《夜訪吸血鬼》，他笑說：「我應該會是移動速度很快的那種吸血鬼，因為我從小就很好動、也很喜歡各類運動，所以我覺得自己會是運動能力超發達的吸血鬼。不過這剛好跟角色Bin-Ray相反，電影中的他希望控制人類心靈、得到眾人信賴，因他在團體中沒有表達自我的機會，以至於常做出一些蠢事，只是為得到關注、證明自己。」
曹晏豪對萬聖節的印象，就是一群可愛的小朋友會打扮成鬼到處去要糖果，「希望今年萬聖節能遇到他們（小朋友），我會很樂意跑去便利商店買糖果送他們。」自述兒時覺得中國的鬼就是殭屍，「手伸直、跳跳跳，貼個符就會停住！覺得殭屍比吸血鬼可怕。看過《暮光之城》後，才明白吸血鬼既永生不死、又融入生活。但他們似乎活得掙扎又封閉、像是神秘組織。若我真變成吸血鬼應該會隱居郊區吧！活很久、看遍世界後，過著很掙扎的人生。想吸血、又內心不安，需找到一種存活方式，偶爾還是要晃到市區、融入人群，卻又必須遠離人群，這很矛盾。」
來自俄羅斯的安妮，聊到俄羅斯並沒有過萬聖節的習慣，對吸血鬼的印象多是歐洲來的，「像德古拉那種，我是看書、看電影才知道吸血鬼是什麼東西。」笑說若自己真變成吸血鬼，可能會跟電影中角色一樣善良、不會傷害人的吸血鬼，「也一定要穿搭很時尚的那種，就是要非常愛漂亮。」認為自己跟電影角色很像，像在演自己、得心應手。電影將於12月於全台院線上映。