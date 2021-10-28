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托嬰中心虐童　高市社會局調查最高罰60萬

▲托嬰中心虐童　高市社會局調查最高罰60萬。圖非當事人。（示意圖／中央社記者檔案照）
▲托嬰中心虐童　高市社會局調查最高罰60萬。圖非當事人。（示意圖／中央社記者檔案照）

中央社

2021-10-28 19:07:04

（中央社記者洪學廣高雄28日電）鳳山區一間托嬰中心老師遭檢舉涉虐童。高市府社會局今天回應，經調查有7名幼兒遭不當對待，已命2名托育人員不得服務，若確認違反兒少權法規定，最高可處60萬元罰鍰。

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網友PTT上發文控訴鳳山區一間新開托嬰中心涉虐童。網友說法，剛送小孩去的前3個月托育情形都很好，但中心後來可能接托太多小朋友導致人力不足，還曾遭社會局勒令改善，甚至發現自己小孩情緒不穩，不想去托嬰中心，身上也有不明傷痕。

網友指出，在接到社會局家暴防治中心通知，才知道托嬰中心被其他家長舉報老師有暴力行為，經調閱監視器畫面更發現老師以重推、打身體、頭上腳下抱法、拍打臉頰等粗魯動作施虐，他在接走小孩後已提告傷害，並通報社會局調查處置。

社會局今天表示，接獲報後調閱監視器擴大查閱，並與婦幼警察隊合作，依高雄地檢署檢察官指示查扣相關證據影像。經擴大調查檢視監視器畫面，除了10月5日家長通報的1名幼童受虐，還有6名幼兒遭受不當對待。

社會局第一時間通知全班10名孩童家長訪視，並介入關懷幼童托育狀況及身心反應，也命涉及不當對待2名托育人員不得再於托育現場服務，目前2人皆已離職。

社會局指出，社工將於這週完成家長約訪，後續並通知2名涉案托育人員陳述意見若違反兒童及少年福利與權益保障法規定，依法處罰鍰新台幣6萬至60萬元，並公布姓名、裁處5年至終身不得擔任托育人員。

托嬰中心部分，社會局表示，已終止「準公共化」合作契約，責令改善並加強托育人員教育訓練；再有違規情事，處3萬至30萬元罰鍰，情節嚴重處停辦1個月以上、1年以下處分，並公布名稱。

社會局表示，後續將定期訪視相關機構，加速配合清查，維護家長及下一代更安心的托育托嬰環境。至於家長提到托嬰中心負責人另外經營的幾家幼兒園、托嬰中心，將會同教育局前往稽查。（編輯：孫承武）1101028

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